В то же время во многих областях нашей страны сильная жара еще будет продолжаться.

В некоторых областях Украины ожидается ощутимое похолодание. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"В среду, 3-го июля, на западе и севере температура воздуха ощутимо снизится, возможны местами грозовые дожди. В среду в западной части даже возможно снижение до +18...+22 градусов", - сообщила она.

В то же время, по прогнозу синоптика, на востоке, юге и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) сильная жара еще будет продолжаться. Температура воздуха здесь будет достигать и превышать +35 градусов.

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Изменение погоды в Украине - что говорят синоптики

На этой неделе во многих регионах прогнозируются грозовые дожди. При этом жаркие условия будут сохраняться, а на юге ожидается особенно сильная жара. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

В течение ближайших двух дней в западных, северных и Винницкой областях, а 4 июля уже по всей Украине, за исключением востока, предполагаются грозовые дожди. Днем возможны град и шквалы скоростью 15-20 м/с.

Во вторник, 2 июля, значительные осадки прогнозируются в большинстве западных областей, а в среду - в Винницкой и Житомирской областях.

Температура ночью в западных и Житомирской областях снизится до +12°...+18°, днем ожидается комфортная температура от +20° до +26°. В других регионах сохранится жаркая погода с ночными температурами +17°...+23°, и дневными показателями +30°...+34°. В южных, центральных и восточных областях местами ожидается сильная жара до +35°...+37°.

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