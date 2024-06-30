Украина 1 июля будет одной из самых жарких стран Европы.

Летняя жара продолжает раскалять Украину, и 1 июля столбики термометров поднимутся до +35, а местами и до +37 градусов. Как пишет синоптик Наталья Диденко, Украина будет одной из самых жарких стран Европы.

"Максимальная температура воздуха будет достигать +30...+35 градусов, на востоке и юго-востоке местами до +34...+37 градусов. В западной части Украины грозовые дожди завтра местами снизят температуру воздуха на несколько градусов. Хотя атмосфера все же успеет днем разогреть воздух до +30 и даже выше", - сообщает синоптик.

Как отмечает Диденко, в понедельник во второй половине дня или вечером на западе пройдут более интенсивные грозовые дожди. Однако на большей части территории Украины 1-го июля будет сухая погода с высокой пожарной опасностью.

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В Киеве в понедельник также будет очень жарко, +32+34 градуса, и сухо, без осадков.

Как отмечает синоптик, 1-2 июля в западных областях, а 3-4 июля на севере Украины жара начнет понемногу спадать. Однако на востоке и на юге все еще будут держаться высокие температуры, хотя 4-5 июля немного снизится жара в Одесской области.

Погода в Украине - новости

Июнь в Украине завершается сильной жарой. По всей стране температура повысится до +30°...+33°, местами будет +34°...+35°. Дождей не будет, вместо них - ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в июле средняя месячная температура воздуха предполагается 20-26°, что на 1,5-2° выше нормы. при этом осадки прогнозируются в пределах нормы.

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