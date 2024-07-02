Сухая погода останется только на востоке Украины.

Июль в Украине начался жаркой погодой. На этой неделе в большинстве областей пройдут грозовые дожди. В то же время жаркая погода сохранится, а в южных областях местами будет наблюдаться сильная жара. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие двое суток в западных, северных и Винницкой областях, а днем 4 июля уже по всей Украине, кроме востока, ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Во вторник, 2 июля, в большинстве западных областей, а в среду и в Винницкой и Житомирской областях осадки будут значительными.

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Температура в западных и Житомирской областях ночью снизится до +12°...+18°, а днем будут комфортные +20°...+26°. На остальной территории сохранится жаркая погода с температурой ночью +17°...+23°, днем +30°...+34°. В южной части, центральных и восточных областях местами сильная жара будет достигать +35°...+37°.

Погода в Киеве - когда в столице ждать осадков

На этой неделе дожди будут идти и в Киеве. По данным Укргидрометцентра, 2 июля в столице еще сохранится жаркая погода, но уже во второй половине дня будут поступать атмосферные фронты, которые вызовут в течение недели кратковременные дожди и местами грозы.

Благодаря осадкам температура немного снизится, столбики термометров будут показывать менее жаркие +27..+28 градусов.

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