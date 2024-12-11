Похолодание в Украине будет недолгим.

Вскоре погода в Украине изменится. Осадков станет меньше, а температура ощутимо снизится - вернутся морозы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"12-го декабря осадков в Украине станет меньше, температура воздуха немного снизится, а в течение 13-14 декабря в большинстве областей Украины ожидается ощутимое похолодание до умеренных морозов", - спрогнозировала она.

Однако, по прогнозу синоптика, это похолодание будет кратковременным, и уже в конце недели температура снова повысится.

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"Более теплая погода восстановится с 15-го декабря", - сообщила Наталья Диденко.

Похолодание в Украине - что известно

О том, что на этой неделе в Украине будут морозы, говорят и в Укргидрометцентре.

Синоптик Наталья Птуха ранее сообщила Погода УНИАН, что в конце недели пасмурную дождливую погоду в Украине может сменить солнышко, но с морозом.

По ее словам, в конце недели осадки будут прекращаться, атмосферные фронты покинут территорию Украины.

"И уже на пятницу-субботу... Пятница - день и суббота - в большинстве регионов уже будет преобладать больше погода без осадков. Антициклональное влияние, соответственно. И усиление морозов, особенно, в ночные часы", - сказала она.

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