Сильных морозов не предвидится, но температура все же несколько снизится.

В ближайшие дни особых морозов в Украине не предвидится, однако похолодание небольшое все же придет в нашу страну. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 21-23 декабря ночью -1...-5 градусов, а в восточной части и на юге 0...+4 градуса.

"В дневные часы в большинстве областей Украины ожидается +1...+4 градуса, в воскресенье даже до 0....-2 градусов, а в южной части +3...+7 градусов", - спрогнозировала Наталья Диденко и добавила, что сегодня в Крыму будет до +15 градусов.

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Что касается осадков, то в субботу периодические дожди пройдут в центре, на востоке и юге Украины, а на севере и западе будет сухо.

"22-го декабря из-за активной деятельности циклона, который расположится над Крымом, в южной части Украины и в восточных областях ожидаются дожди, на остальной территории осадки маловероятны", - рассказала эксперт по погоде.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

"В Киеве 21-22 декабря ожидается незначительное снижение температуры воздуха", - сообщила Наталья Диденко.

В частности, днем в субботу будет +2...+4 градуса, в ночь на воскресенье -1...-3, а днем около нуля градусов.

Осадки, по прогнозу синоптика, на выходных в столице маловероятны. В субботу будет облачно, а в воскресенье даже возможны солнечные прояснения.

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