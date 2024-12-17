Со среды погода в Киеве изменится.

На этой неделе в Киеве ожидается изменение погоды. Сначала прекратятся осадки, а затем снизится температура - вернутся ночные морозы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Несмотря на динамичное начало недели с порывами ветра и осадками, вторая его половина ожидается более спокойной", - говорят синоптики.

По их данным, сегодня в столице еще удержится облачная, дождливая и ветреная погода, а уже со среды, 18 декабря, на Киевщине будет господствовать поле повышенного давления, которое обеспечит погоду без существенных осадков.

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Температура ожидается преимущественно плюсовая, как в дневные, так и в ночные часы, но в субботу ее показатели несколько снизятся. В частности ночью уже будет мороз -2°, а днем ожидается лишь +1°.

Будет ли снег в Украине до конца года - прогноз

До конца года в Украине будут преобладать атмосферные процессы с северо-запада. По прогнозу синоптика Натальи Птухи из Укргидрометцентра, на этой неделе снежного покрова не ожидается, однако на следующей неделе зимние осадки уже возможны.

Отвечая на вопрос о погодных условиях до конца года, Птуха отметила, что основными будут северо-западные процессы. Это может привести к периодическим атмосферным фронтам, которые будут сопровождаться различными видами осадков.

По словам синоптика, на этой неделе образование снежного покрова маловероятно, поскольку температура остается плюсовой, и снег быстро тает. Зато на следующей неделе, благодаря фронтам с северо-запада, возможен снег, который несколько изменит вид зимних пейзажей.

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