В страну возвращаются осадки и ночные морозы.

На выходных, 21 и 22 декабря, погода в Украине станет холоднее, а также начнутся осадки. Температура снизится практически по всей стране. Днем будет "плюс", а ночью во многих областях уже ожидаются морозы. Вместе с похолоданием ожидаются и осадки в виде дождей и мокрого снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 0°, днем +4°. В воскресенье ночью ожидается -2°, а днем +1°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью -1°, днем +2°, небольшая облачность. В воскресенье ночью -2°, днем +3°, небольшая облачность, снег.

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В Луцке в субботу ночью 0°, днем +3°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха 0°...-4°. В воскресенье температура будет -2°...+1°, ясно и безоблачно.

В субботу в Одессе будет пасмурно, дождь, температура ночью +4°, днем +7°. В воскресенье - пасмурно, +2°...+4°, мокрый снег.

В Харькове в субботу температура ночью составит +2°, днем +4°, пасмурно, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +1°...+3°, мокрый снег.

В Днепре в субботу - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +4°, днем +6°. В воскресенье температура составит +3°...+4°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +6°...+14°. В воскресенье - небольшая облачность, +6°...+10°, дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +1°, днем +5°. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +4°, пасмурно, дождь.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +1°, днем +6°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +1°, днем +3°, дождь.

В Северодонецке завтра будет ппасмурно, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура составит +1°, днем +2°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью 0°, днем до -1°. В воскресенье ночью температура составит -6°, днем столбики термометров покажут -1°, пасмурно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -1°, днем +2°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит -3°, днем +3°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +2°. В воскресенье - пасмурно, температура -3°...+2°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +2°. В воскресенье - пасмурно, небольшой снег, -2°...0°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ливень, ночью +5°, днем +6°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура +2°...+3°.

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