Повышение температуры ожидается уже на следующей неделе.

В Украине установилась не очень теплая погода, а в ближайшие дни еще больше похолодает. Повышение температуры стоит ждать в середине следующей недели. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталка Диденко.

"Повышение температуры воздуха ожидается с 24-го января", - сообщила она.

Но это потепление, по прогнозу синоптика, также продлится недолго - на горизонте уже виднеется новое похолодание.

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"А следующее похолодание, по предварительным прогнозам, придет с 28-го января", - сообщила Наталья Диденко.

О похолодании в Украине в ближайшие дни говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

В целом, по его словам, в ближайшие двое суток ожидается неустойчивая погода, порой со снегопадами и снижением температуры воздуха.

Из-за перемещения холодных воздушных масс из северной части Европы в нашей стране ожидается падение ночных и дневных температур на 6-8 градусов.

Вместе с похолоданием, по его словам, малоактивные атмосферные фронты принесут нам небольшие, местами умеренные снегопады, а в Крыму и Приазовье снег будет с дождем.

На дорогах и тротуарах в большинстве областей будет наблюдаться гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными.

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