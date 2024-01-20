В Украине установилась не очень теплая погода, а в ближайшие дни еще больше похолодает. Повышение температуры стоит ждать в середине следующей недели. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталка Диденко.
"Повышение температуры воздуха ожидается с 24-го января", - сообщила она.
Но это потепление, по прогнозу синоптика, также продлится недолго - на горизонте уже виднеется новое похолодание.
"А следующее похолодание, по предварительным прогнозам, придет с 28-го января", - сообщила Наталья Диденко.
Похолодание в Украине
О похолодании в Украине в ближайшие дни говорит и синоптик Игорь Кибальчич.
В целом, по его словам, в ближайшие двое суток ожидается неустойчивая погода, порой со снегопадами и снижением температуры воздуха.
Из-за перемещения холодных воздушных масс из северной части Европы в нашей стране ожидается падение ночных и дневных температур на 6-8 градусов.
Вместе с похолоданием, по его словам, малоактивные атмосферные фронты принесут нам небольшие, местами умеренные снегопады, а в Крыму и Приазовье снег будет с дождем.
На дорогах и тротуарах в большинстве областей будет наблюдаться гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными.