Вместе с похолоданием на выходных в Украине ожидаются небольшие осадки, а на дорогах гололедица.

На выходных, 20 и 21 января, в Украине ожидается неустойчивая погода с похолоданием и временами со снегопадами. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

"За счет постепенного перемещения холодных воздушных масс из северной части Европы в нашей стране ожидается снижение ночных и дневных температур на 6-8 °С", - предупреждает он.

По словам синоптика, вместе с похолоданием малоактивные атмосферные фронты станут причиной небольших, местами умеренных снегопадов. В Крыму и Приазовье снег будет с дождем.

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"На дорогах и тротуарах большинства областей будет наблюдаться гололедица, водители и пешеходы – будьте внимательны", - предупреждает Игорь Кибальчич.

Похолодание в Украине - что известно

О том, что в ближайшее время в Украине ожидается снижение температуры, говорит и известный синоптик Наталка Диденко. "В дальнейшем - небольшое похолодание. Смотрите под ноги внимательно, потому что станет еще более скользко", - ранее предупредила она.

По данным Погода УНИАН, температура на выходных снизится по всей стране. Особенно холодными будут ночи, ведь температура местами будет падать до -5°...-10°, а в Карпатах будет еще холоднее. Осадков при этом станет меньше, а Солнца станет больше.

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