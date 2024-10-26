Температура сегодня и завтра существенных изменений не претерпит.

На выходных в Украине будет преобладать сухая погода, однако в ряде областей небольшие дожди все же вероятны. Температура существенно не изменится: теплее всего будет на западе, а холоднее всего - на востоке. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, вероятность небольшого дождя 26 октября существует от Черниговщины через Черкасскую область в Крым. Но эти осадки будут небольшими. "26-27 октября в Украине преимущественно все же без существенных осадков", - акцентирует эксперт по погоде.

Температура воздуха, по ее данным, в ближайшие дни особо не изменится.

Видео дня

Ночью будет холодно, 0...+6 градусов, днем теплее всего в западной части, +12...+18 градусов, а холоднее всего - в восточной, где температура максимально будет повышаться до +9...+12 градусов. На остальной территории страны в течение дня будет +10...+14 градусов.

Погода в Киеве

В столице, по прогнозу Наталки Диденко, в субботу и воскресенье будет без осадков. Ночью температура будет опускаться до +3...+6 градусов, а днем столбики термометров покажут +11...+12 градусов.

Туман в Украине

Утром 26 октября в ряде областей ожидается густой туман, видимость будет падать до 200-500 метров. Речь идет о западных областях, а также Житомирской, Винницкой и Кировоградской. Здесь объявлен І уровень опасности.

Вас также могут заинтересовать новости: