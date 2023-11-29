Ожидается гололедица и штормовые порывы ветра.

В последний день осени украинцам стоит быть внимательными и осторожными, ведь местами ожидаются опасные явления. В частности, известный синоптик Наталкья Диденко предупреждает о штормовых порывах ветра и скользких дорогах.

"Поскольку ближайшей ночью будет морозно, ожидается -3...-7, на западе -4...-9 градусов, то и осадки, которые нападали вместе с циклоном в виде не только мокрого снега, но и дождя, превратятся в опасный гололед. Очень внимательно!"- говорит синоптик.

Ночная температура воздуха, по ее данным, будет выше только на Луганщине и в Крыму, до +1...+3 градусов. Завтра днем максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит от 3 мороза до 3 тепла, а на юге воздух прогреется до +5...+7 градусов. Осадков по стране не ожидается.

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"Ветер будет в четверг южных направлений, умеренный, а вот на севере и северо-востоке Украины возможны сильные штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - сообщает синоптик.

В Киеве, по ее словам, 30 ноября на дорогах также будет гололедица. Без осадков. Ближайшей ночью -5...-7 градусов, а завтра днем - около нуля.

По данным украинского гидометцентра, сегодня в Киеве ожидается густой туман, из-за которого видимость спадет до 200-500 метров. Также во второй половине дня ожидается образование гололеда на тротуарах и дорогах.

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