Изменение погоды ожидается уже на этой неделе.

На этой неделе в Киеве ожидается ухудшение погоды. Об этом на своей странице в Facebook предупредила известный синоптик Наталка Диденко.

Она рассказала, что в ближайшие дни в столице будет сухо и тепло, но уже накануне выходных погода изменится: атмосферный фронт принесет дожди, сильный ветер и снижение температуры.

"Киевляне! Идите гулять, ходить, что-о делайте - потому что сухо, тепло, красиво. А уже под следующие выходные - атмосферный фронт, дожди, похолодание, сильный ветер, дома более теплые штаны и флисы", - написала синоптик.

По ее данным, температура в столице опустится до осенних +18 градусов.

Погода в Украине и на Кивщине - прогноз на 11 сентября

Сегодня, по данным Украинского гидрометцентра, в Украине ожидается переменная облачность. По всей стране сохранится погода без осадков.

Ветер будет переменных направлений, а его скорость составит 3-8 м/с. Температура днем будет подниматься до 19-24°, а на Закарпатье ожидаются летние 30°.

На Киевщине, по данным синоптиков, также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет сменных направлений со скоростью 3-8 м / с. Температура днем по области будет подниматься до 19-24°, а в Киеве ожидается около 22-24°.

Вас также могут заинтересовать новости: