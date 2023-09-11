Теплее всего будет на западе страны.

Неделя в Украине начнется с достаточно теплой погоды. Днем практически по всей стране температура поднимется выше +20°. Теплее всего будет на западе страны, где местами воздух прогреется до +25°...+28°. Без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +13°, днем +23°.

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +12°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.

В Тернополе 11 сентября ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня в течение дня облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +25°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +14°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Виннице сегодня будет +8°...+22°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью +9° днем +23°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+22°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +24°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +11°...+20°.

В Одессе 11 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +23°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +10°, днем +24°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +23°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+21°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +22°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +8°...+19°, возможен небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +22°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +22°.

Приметы погоды 11 сентября

11 сентября - усекновение головы Иоанна Крестителя. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме.

Вас также могут заинтересовать новости: