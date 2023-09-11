Осадков в столице 11 сентября не ожидается.

Начало новой недели в Киеве будет пасмурным, но сухим. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +15°, а днем температура максимально поднимется до +22°. Ожидается пасмурная погода, возможны прояснения. Без осадков.

Ветер будет переменных направлений, его скорость не превысит 1,4 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749-751 миллиметр ртутного столба.

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Погода 11 сентября - прогноз на сегодня

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +12°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.

В Тернополе 11 сентября ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня в течение дня облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +25°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +14°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Виннице сегодня будет +8°...+22°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью +9° днем +23°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+22°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +24°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +11°...+20°.

В Одессе 11 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +23°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +10°, днем +24°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +23°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+21°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +22°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +8°...+19°, возможен небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +22°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +22°.

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