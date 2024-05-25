26 мая дожди ожидаются только по югу и Днепропетровской области.

Вскоре осадков в Украине станет больше. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"На следующей неделе в Украине станет больше майских дождей и гроз", - сказала она.

Завтра же, по прогнозу синоптика, еще в большинстве областей Украины будет сухо и солнечно, только по югу и Днепропетровщине локально покапает, а в Крыму даже польет.

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Температура воздуха 26 мая, по словам Наталки Диденко, особо не изменится, будет тепло и комфортно, +23...+27 градусов.

"Немного зайдет свежий воздух в Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую области, в Приазовье и Крым - там завтра местами ожидается +19...+22 градуса", - сообщила эксперт по погоде.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, воскресенье будет с солнцем, без дождя. Температура воздуха ожидается на уровне +22...+25 градусов. На следующей неделе, по прогнозу синоптика, дождей с грозами в столице также станет больше.

Когда в Киеве будет дождь - синоптики назвали точную дату

В ближайшие дни в Киеве сохранится теплая и сухая погода с достаточным количеством солнца. Однако на горизонте уже появились дожди. По данным Укргидрометцентра, 28 мая ясные и сухие дни сменятся более облачной погодой с кратковременными дождями, которые придут с юго-востока.

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