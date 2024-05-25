30-градусной жары в ближайшие дни не будет.

На выходных, 25 и 25 мая, температура в Украине несколько снизится и будет преимущественно комфортной. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а также местами усилится ветер. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 25 мая

В западных областях сегодня днем пройдут кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +24...+29 °С. В Карпатах будет +18...+23 °С.

В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +21...+26 °С.

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В центральных регионах также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +21...+26 °С.

В южной части и в Крыму будет сухо, переменная облачность. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Днем столбики термометров покажут +22...+27 °С.

На востоке страны сегодня будет сухая погода. Ветер восточный 7-12 м/с, на Донбассе днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ожидается на уровне +20...+25 °С.

Погода 26 мая

В западных областях в конце недели будет сухо. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +23...+28 °С. В Карпатах ночью +4...+9 °С, а днем +18...+23 °С.

На севере Украины 26 мая будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 °С, а днем +22...+27 °С.

В центральной части Украины ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь, также возможна гроза. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, а днем +21...+26 °С.

В южных областях и в Крыму будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью +9...+14 °С, а днем будет +21...+26 °С.

В восточных областях облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Ночью будет +8...+13 °С, а днем температура снизится до +18...+23 °С.

Похолодание в Украине - прогноз

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 26 мая, на юго-востоке, а в понедельник на юге страны температура снизится до +17°...+22°. На остальной территории в ближайшие дни также не будет сильной жары, ожидается +21°...+27°.

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