Она советует одеваться теплее, ведь будет холодно и ветрено.

Во вторник, 18 марта, в Украине ожидается холодная и ветреная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтрашний вторник будет одним из самых некомфортных синоптических дней", - подчеркнула она.

В частности, ближайшей ночью, по ее данным, ожидаются морозы до -1...-6 градусов, а на западе местами температура будет падать до -8 градусов. На юге и юго-востоке немного теплее, 0...+3 градуса.

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"В течение дня температура воздуха также не мед... Без теплых курток и шапок не обойтись", - говорит Наталья Диденко. Воздух прогреется лишь до +2...+5 градусов.

"К этому витку холода присоединится сильный ветер, который, как мы знаем, снижает температуру комфорта", - добавила Наталка Диденко.

По ее данным, 18 марта порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Осадков будет немного. Снег ожидается в Сумской области, а в Крыму и Приазовье пройдет дождь.

Погода в Киеве

18 февраля в Киеве ожидается погода без существенных осадков. Ночью температура упадет до -3...-5 градусов, прогнозирует Наталка Диденко, а днем будет не выше +2...+4 градусов.

"Так что еще раз замечу - завтра день синоптически некомфортный, не выскочите без шапки или расстегнутые", - предупредила эксперт по погоде.

О том, что в ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода с сильным ветром, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, уже во второй половине текущей недели произойдет постепенное повышение температуры воздуха, начиная с южных и западных областей.

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