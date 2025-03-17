На этой неделе погода в Украине будет неустойчивой.

В ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода с кратковременным похолоданием, однако в середине недели ситуация изменится. Об этом на meteoprog рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"После длительного периода аномального тепла, в ближайшие дни произойдет ощутимое снижение температуры воздуха по всей стране вследствие поступления холодного воздуха арктического происхождения из северных регионов Европы", - говорит он.

По словам Кибальчича, дискомфорта добавит порывистый северо-западный ветер и местами небольшой снег в северных и западных регионах. Ночью температура будет снижаться ниже 0 °С.

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"Впрочем, во второй половине недели на фоне юго-западного ветра произойдет постепенное повышение температуры воздуха, начиная с южных и западных областей", - порадовал синоптик.

Погода 17 марта

В начале недели в западных и северных регионах в течение суток под влиянием холодного фронта пройдет снег, мокрый снег, снежная крупа; временами возможна слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер будет 5 - 10 м/с, а в западных областях днем порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Температура днем +4...+9 °С, в западной части -1...+4 °С, и только в Крыму и Приазовье будет тепло до +11...+16 °С.

Погода 18 марта

Во вторник, по данным Кибальчича, в Крыму, а также на крайнем юго-востоке страны пройдут умеренные дожди, на Донбассе местами с мокрым снегом. Небольшой снег ожидается также на севере Левобережья Украины. На дорогах западных и северных регионах местами гололедица. Ветер усилится до 7 - 12 м/с, днем в центральных и южных регионах порывы будут 15 - 20 м/с. Ночью на юго-востоке -1...+4 °С, днем +2...+7 °С. На остальной территории ночью похолодает до -2...-7 °С, в Карпатах -8...-13 °С, а днем будет день -2...+3 °С.

Погода 19 марта

Ночью в среду ожидается небольшой снег в северных областях, местами в южной части, днем также в Крыму. Ветер по всей стране будет 5 - 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут 0...-5 °С, а днем ожидается +2...+7 °С.

Погода в Украине - прогноз на неделю

О том, что с четверга в Украине должно потеплеть, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. В частности, 20 марта осадки уйдут, а солнца станет больше. Температура повысится до +4°...+11°. Накануне выходных, 21 марта, станет еще на несколько градусов теплее.

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