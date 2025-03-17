Осадки сконцентрируются на западе и севере.

С понедельника, 17 марта, похолодание охватит всю Украину. Сегодня даже на юге и востоке, где до этого держалось тепло, станет гораздо холоднее. Осадки в виде снега и мокрого снега сконцентрируются преимущественно на западе и севере страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей западных областей сегодня ждет холодная погода с температурой от 0° до +6°. Преимущественно пасмурно, ожидается снег и мокрый снег.

На севере Украины понедельник тоже будет холодным. Тут столбики термометров покажут +2°...+4°, только в Сумской области воздух прогреется до +7°. Местами будет снежить.

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На востоке Украины 17 марта ожидается небольшая облачность. Температура тут снизится до +8°...+11°, а в Луганской области вероятны дожди.

В центральной части Украины сегодня будет преимущественно сухо и от +4° до +9°. Только в Винницкой области ожидается мокрый снег.

На юге Украины сохранится погода без осадков, но и тут температура снизится до +8°...+10°, в Крыму - до +13°.

Приметы 17 марта

17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет, и звезды яркие и хорошо видно, то лето будет плодородным. Если журавли уже прилетели, то скоро потеплеет.

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