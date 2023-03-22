Как известно, сегодня россияне запустили по украинским территориями 21 дрон "Shahed".

Россию постигло "сейсмологическое" возмездие на фоне очередной попытки разрушить критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Как известно, в ночь на 22 марта РФ запустила по нашей территории дроны.

Так, подземные толчки зафиксировали на востоке России магнитудой 4,9. По данным специалистов Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, их эпицентр залегал в 159 километрах от поселка Омсукчан Магаданской области на глубине 13 километров.

Сообщается, что толчки могли ощутить местные жители, а также их домашние животные, однако глобальных разрушений или жертв вследствие землетрясения не фиксируется.

Видео дня

Отмечается, что буквально в воскресенье, 19 марта, на этой территории также наблюдались подземные толчки. Тогда их магнитуду оценили в 5,1.

РФ ночью атаковала Украину дронами - что известно

Напомним, что в ночь на 22 марта Россия вновь запустила иранские БПЛА "Shahed" по украинским территориям. В частности, тревожная сирена звучала в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской и Черкасской областях.

Всего РФ запустила по Украине 21 дрон. По данным Генштаба, 16 из них удалось сбить.

При этом глава Киевской ОВА Сергей Попко уточнил, что ни один дрон не смог долететь до столицы. Их всех ликвидировали Силы противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: