Жара стала причиной смерти десятков человек.

В США и Канаде резко увеличилось количество смертей из-за сильнейшей за всю историю аномальной жары, а в Британской Колумбии вспыхнули масштабные лесные пожары.

Об этом сообщает REUTERS.

Как сообщается, в американском штате Орегон из-за жары погибли 63 человека. Для сравнения, с 2017 по 2019 год во всем Орегоне было всего 12 смертей от гипертермии.

В Британской Колумбии (Канада) за пять дней было зарегистрировано не менее 486 случаев внезапной смерти.

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"Это был настоящий кризис в области здравоохранения, который подчеркнул, насколько смертоносной может быть экстремальная жара", - заявила доктор Дженнифер Вайнс. "Поскольку наше лето становится все теплее, я подозреваю, что мы снова столкнемся с подобными событиями".

Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата стало причиной "опасного сочетания экстремальной жары и продолжительной засухи", предупредив, что Соединенные Штаты отстают в подготовке к рекордному количеству лесных пожаров в этом году.

Литтон, город в центральной части Британской Колумбии, на этой неделе трижды побил рекорд самой высокой температуры в Канаде. По состоянию на вторник он составляет +49,6°. Предыдущий максимум в Канаде, известной своими сурово холодными зимами, составлял +45°, установленный в Саскачеване в 1937 году.

На северо-западе США температура в Вашингтоне и Орегоне за выходные взлетела выше +38°. Портленд устанавливал рекордные максимумы несколько дней подряд, включая +47° в воскресенье.

В штате Вашингтон во вторник температура достигла максимальных отметок в +48°.

Губернатор Орегона объявила чрезвычайное положение из-за "неминуемой угрозы лесных пожаров".

Жара в Канаде: что известно

В Канаде из-за сильной жары погибли более 130 человек.

Во вторник, 29 июня, в Канаде третий день подряд зафиксирована самая высокая температура за всю историю, +49,5°C. До этой недели температура в стране никогда не превышала +45°C.

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Автор: Екатерина Лиманская