Осадки ожидаются в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской.

Сегодня, 29 августа, в Украину ворвутся грозы, который принесут с собой небольшое похолодание. Осадки ожидаются на западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории потеплеет и вернется летняя жара до +34°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет много дождей, местами - ливни с грозами. Температура в течение дня будет на уровне +17°...+22°.

На севере страны будет намного теплее: воздух прогреется до +28°, но не в Житомирской области. Здесь ожидаются дожди с грозами, а максимальная температура составит +21°.

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В центральных областях также тепло распределится неравномерно. Прохладнее всего будет в Винницкой области: здесь ожидаются грозы и до +23°. На остальной территории воздух прогреется аж до +32°, будет много солнца.

На востоке Украины сегодня будет опять по-летнему жарко. Местами столбики термометров покажут +34°. Без осадков, местами - небольшая облачность.

На юге и в Крыму - аналогичная погода. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +28°...+34°, без осадков, небольшая облачность.

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Автор: Екатерина Лиманская