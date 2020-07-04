Сегодня в Украине пройдут грозы, спасатели предупредили о новых наводнениях
При значительных дождях возможно формирование местного и склонного стока.
В западных, северных областях, а также в Винницкой и Одесской области днем пройдут грозы, местами с градом и шквалами 15-20 м/сек.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.
В Киеве и Киевской области грозу ждут в ближайшие три часа. Такая погода сохранится до ночи.
По информации Укргидрометцентра, 4 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в пределах коренных берегов. На реке Латорица участка Мукачево-Чоп будут удерживаться высокие уровни с начальным выходом воды на заводь междудамбового пространства.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения в западных областях
В местах прохождения сильных ливней будет происходить (на малых водотоках и в верховьях рек) быстрое повышение уровней воды на 0,5-1,0 м; формирование значительного местного и силового стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах; образование локальных селей и оползней переувлажненностью почвы.
3-4 июля ожидается прохождение максимального уровня паводковой волны на реке. Днестр возле с. Маяки в пределах 160-170 см над нулем поста, вследствие этого возможно затопление пониженных участков автодороги Одесса-Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в с. Яськи, г. Беляевка (Одесская область).
3-4 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2 – 1,0 м над уровнями 2 июля на 08:00.
При значительных дождях возможно формирование местного и склонного стока.
На выходных будет происходить добегание невысокой паводковой волны на Латорице в створе поста Чоп с повышением уровня воды на 1,0 – 1,5 м (над уровнем на 08:00 3 июля) с выходом воды на пойму междудамбового пространства.
4-6 июля на реке Припять в створе поста Речица, при дальнейшем подъеме уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см за сутки, возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в с. Подгорье (Ратновский район, Волынская обл.).
В связи с ожидаемыми обильными осадками в горной части в течение 4-5 июля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями 3 июля на 08:00. В местах выпадения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.
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