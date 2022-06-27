Новая неделя в Киеве начнется с жаркой и сухой погоды.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, в течение дня столбики термометров в столице поднимутся до +30°. К тому же будет практически безоблачно и без осадков.

Спасать от жары будет лишь северо-восточный ветер, скорость которого составит 2,2 - 3,6 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 750-751 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине сегодня

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +14°, днем +29°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Тернополе 27 июня ночью будет +16°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +29°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +18°...+32°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +15°, днем +28°.

В Виннице сегодня будет +15°...+28°, практически безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+27°.

В Одессе 27 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+28°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +15°...+21°, ливень.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +28°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +29°.

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