Новая неделя в Киеве начнется с жаркой и сухой погоды.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Так, в течение дня столбики термометров в столице поднимутся до +30°. К тому же будет практически безоблачно и без осадков.
Спасать от жары будет лишь северо-восточный ветер, скорость которого составит 2,2 - 3,6 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 750-751 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине сегодня
Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +14°, днем +29°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
В Тернополе 27 июня ночью будет +16°, днем +28°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +29°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +18°...+32°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +15°, днем +28°.
В Виннице сегодня будет +15°...+28°, практически безоблачно.
В Житомире в понедельник будет ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +28°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+27°.
В Одессе 27 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +29°.
В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +29°, облачно с прояснениями.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, легкий дождь.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +29°, облачно с прояснениями.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+28°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +15°...+21°, ливень.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +28°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +29°.