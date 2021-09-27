Последний понедельник сентября в Киеве будет пасмурным и прохладным. Днем воздух максимально прогреется до +14°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Весь день в столице ожидается пасмурная погода и сплошная облачность, однако в первой половине дня солнце все же покажется на небе.
Весь день сегодня в Киеве будет дуть северный ветер, а его скорость составит 2,8 - 3,8 м/с.
Атмосферное давление стабильное и слегка пониженное - 753 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 27 сентября
Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +6°, днем +18°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.
В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +16°.
В Тернополе 27 сентября ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+25°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.
В Виннице сегодня будет +7°...+15°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +7°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +9°...+14°.
В Одессе 27 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.
В Херсоне в понедельник ночью +9°, днем +18°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.
В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +6°...+15°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +7°...+16°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +15°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +7°, днем +16°.
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