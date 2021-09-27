Сегодня в Украине будет по-осеннему тепло / фото pixabay.com
Неделя в Украине начнется с теплой и стабильной погоды. По всей стране ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь на крайнем востоке могут покапать небольшие дожди. Температура по Украине установится на уровне +14°...+19°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +15°.
- Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +6°, днем +18°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.
- В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +16°.
- В Тернополе 27 сентября ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+25°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.
- В Виннице сегодня будет +7°...+15°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +7°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +9°...+14°.
- В Одессе 27 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.
- В Херсоне в понедельник ночью +9°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.
- В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +6°...+15°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.
- В Днепре температура ночью будет +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +7°...+16°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +15°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +7°, днем +16°.
Погода в Украине 27 сентября / фото УНИАН
Народные приметы на 27 сентября
27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Листья на Воздвижение с березы опали - осень будет долгая и теплая. Птицы дружно улетели в теплые края - ждать суровой зимы. Паутина стелется повсеместно - к теплу; мало паутины - на сухую осень.