По всей стране установится температура на уровне +14°...+19°.

Неделя в Украине начнется с теплой и стабильной погоды. По всей стране ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь на крайнем востоке могут покапать небольшие дожди. Температура по Украине установится на уровне +14°...+19°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +15°.

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +6°, днем +18°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.

В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +16°.

В Тернополе 27 сентября ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+25°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.

В Виннице сегодня будет +7°...+15°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +7°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +9°...+14°.

В Одессе 27 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.

В Херсоне в понедельник ночью +9°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +6°...+15°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +7°...+16°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +15°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +7°, днем +16°.

Народные приметы на 27 сентября

27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Листья на Воздвижение с березы опали - осень будет долгая и теплая. Птицы дружно улетели в теплые края - ждать суровой зимы. Паутина стелется повсеместно - к теплу; мало паутины - на сухую осень.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская