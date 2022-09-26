В отдельных областях ожидаются дожди.

Неделя в Украине начнется с изменения погоды. Сегодня, 26 сентября, в Украине ожидается потепление. Температура повысится практически по всей стране, местами до +21°...+24°. Дожди продолжатся, однако будут небольшими и в отдельных областях преимущественно на западе и востоке страны.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +17°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +14°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, легкий дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, небольшой дождь.

В Тернополе 26 сентября ночью будет +11°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, сильный дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +11°...+16°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°, легкий дождь.

В Виннице сегодня будет +12°...+17°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность.

В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+16°.

В Одессе 26 сентября - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°.

В Херсоне в понедельник ночью +10°, днем +22°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +8°...+16°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +16°, дождь.

В Днепре сегодня температура ночью будет +12°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +13°...+22°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +8°, днем +16°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.

Народные приметы на 26 сентября

Видео дня

26 сентября - Корнилия священномученика. Если сегодня грач улетает - снег пойдет.

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