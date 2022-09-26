Неделя в Украине начнется с изменения погоды. Сегодня, 26 сентября, в Украине ожидается потепление. Температура повысится практически по всей стране, местами до +21°...+24°. Дожди продолжатся, однако будут небольшими и в отдельных областях преимущественно на западе и востоке страны.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +17°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +14°, легкий дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, легкий дождь.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, небольшой дождь.
- В Тернополе 26 сентября ночью будет +11°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, сильный дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +11°...+16°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°, легкий дождь.
- В Виннице сегодня будет +12°...+17°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник будет ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +16°.
- В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+16°.
- В Одессе 26 сентября - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°.
- В Херсоне в понедельник ночью +10°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°.
- В Запорожье температура ночью +11°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +8°...+16°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +16°, дождь.
- В Днепре сегодня температура ночью будет +12°, днем +17°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +13°...+22°.
- В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +8°, днем +16°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.
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