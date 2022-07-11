В течение дня будет практически безоблачная погода.

В понедельник, 11 июля, в Киеве ожидается комфортная температура, без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так в течение дня в столице ожидается +19°...+24°. Будет сухая, практически безоблачная погода.

Добавит ощущение свежести северо-западный ветер, скорость которого составит 3 - 3,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742-744 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +17°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, сильный дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°, сильный дождь.

В Тернополе 11 июля ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°, гроза.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°, сильный дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +11°...+20°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +9°...+20°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +13°, днем +20°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.

В Кропивницком сегодня температура ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+23°, сильный дождь.

В Одессе 11 июля - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°.

В Херсоне в понедельник ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +16°...+21°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +25°, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +14°...+25°, гроза.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +25°, возможен дождь с грозой.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +24°.

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