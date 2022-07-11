В понедельник, 11 июля, в Киеве ожидается комфортная температура, без осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Так в течение дня в столице ожидается +19°...+24°. Будет сухая, практически безоблачная погода.
Добавит ощущение свежести северо-западный ветер, скорость которого составит 3 - 3,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742-744 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +17°, легкий дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, сильный дождь.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°, сильный дождь.
В Тернополе 11 июля ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°, гроза.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°, сильный дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут +11°...+20°, практически безоблачно.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
В Виннице сегодня будет +9°...+20°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Житомире в понедельник будет ночью +13°, днем +20°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.
В Кропивницком сегодня температура ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+23°, сильный дождь.
В Одессе 11 июля - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°.
В Херсоне в понедельник ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, сильный дождь.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах температура воздуха составит +16°...+21°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +25°, дождь с грозой.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +14°...+25°, гроза.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +25°, возможен дождь с грозой.
В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +24°.