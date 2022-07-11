Неделя в Украине начнется с небольшого похолодания. Снижение температуры затронет даже восточные и южные области, где в последнее время была сильная жара. Дожди с грозами продолжатся и затронут большинство областей страны.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +24°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +17°, легкий дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, сильный дождь.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°, сильный дождь.
- В Тернополе 11 июля ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°, гроза.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°, сильный дождь.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +11°...+20°, практически безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Виннице сегодня будет +9°...+20°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Житомире в понедельник будет ночью +13°, днем +20°, небольшая облачность, гроза.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.
- В Кропивницком сегодня температура ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+23°, сильный дождь.
- В Одессе 11 июля - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°.
- В Херсоне в понедельник ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, сильный дождь.
- В Запорожье температура ночью +19°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
- В Сумах температура воздуха составит +16°...+21°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +25°, дождь с грозой.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +14°...+25°, гроза.
- В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +25°, возможен дождь с грозой.
- В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +24°.
Народные приметы на 11 июля
11 июля - преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать - зима рано придет.