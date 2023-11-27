Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра повредили полотнище.

В Киеве из-за непогоды было повреждено полотнище крупнейшего флага страны. Его сняли, чтобы позже поднять новое. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной мэрии.

"Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище. Сейчас его уже снимают с флагштока и заменят на новое. Новый флаг взвится над киевскими склонами, как только улучшатся погодные условия", - говорится в сообщении.

Как известно, на сегодня сооружение флагштока является крупнейшим в Украине. Высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Непогода в Украине - последние новости

Украиной бушует непогода. Метель оставила без света тысячи населенных пунктов. Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской, Николаевской, Киевской областях. Непогода в Одесской области прошлась по каждому району. Однако, больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы.

На Николаевщине без света остались более 88 тысяч частных и более 6 тысяч юридических потребителей. Это 266 населенных пункта. Самая сложная ситуация в Николаеве, Снигиревке, Веселиново.

В Киевской области обесточены более 40 тысяч потребителей, это более 220 населенных пунктов. Работы по восстановлению продолжаются. Однако в Киеве пока все потребители электроэнергии имеют свет, ситуация контролируемая.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе из-за ветра упала 100-метровая труба котельной. Сначала соответствующие снимки появились в сети, впоследствии эту информацию подтвердили в городском совете.

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