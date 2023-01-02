В "Киевзеленстрое" показали вдохновляющие фотографии.

В конце декабря и в начале января в Украину пришло аномальное потепление.

По-весеннему теплая погода "разбудила" деревья в украинской столице, рассказали в "Киевзеленстрое".

"В то время, когда мы загадывали единственное важнейшее желание на всех, в парке "Наталка" расцвели сакуры. Похоже на добрый знак, не так ли? Причиной этого явления стала аномально теплая зима, которая "разбудила" деревья", – говорится в сообщении.

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Потепление в Украине

Начало 2023 года в Украине сопровождается аномальным теплом. 3 января погода в Украине, по прогнозам, по-прежнему будет теплой как для этого времени года – кое-где столбик термометра будет показывать до +10 градусов.

В стране уже фиксируют многочисленные температурные рекорды. В частности, 1 января, по данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура в Киеве воздуха составила +10,3 градусов Цельсия. Это на 4,4 градуса выше, чем в прошлом году.

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