Перед Рождеством в Украине должно похолодать, а на само Рождество температура снова начнет повышаться.

До Рождества в Украине ожидается разнообразная погода с сухими периодами и дождливыми, а также с колебаниями температуры. Об этом свидетельствует прогноз известного синоптика Натальи Диденко.

Итак, по ее прогнозу:

20 декабря в Украине будет тепло, осадки только на западе и севере да и то небольшие и местами. В течение дня ожидается +3...+9 градусов, на юге и в Черновицкой области +7...+11 градусов.

21 декабря - без существенных осадков, однако несколько похолодает, днем +1...+5 градусов .

22 декабря станет больше осадков - дождь и мокрый снег, плюс сильный ветер.

23 декабря еще похолодает, ночью даже до "минусов", осадки в виде мокрого снега.

24 декабря, в Сочельник, также холодная погода с мокрым снегом и дождем.

25 декабря, на Рождество, в Украине снова начнет повышаться температура воздуха.

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Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве завтра, по прогнозу Натальи Диденко, ожидается влажная погода, однако без каких-то серьезных осадков. Будет тепло, в течение дня +5...+7 градусов.

"В дальнейшем в столице будет сыро, ожидается снижение температуры воздуха в период 22-24 декабря, а на Рождество снова потеплеет до весенних температурных значений", - сообщила она.

Будет ли снег на Рождество - прогноз

По данным Украинского гидрометцентра, снег, который есть сейчас, останется по северной границе страны и по северо-восточным областям - это Черниговщина, Сумщина, частично Харьковщина. Также снег ожидаются в Карпатах, где образовался значительный снежный покров. Остальные области на Рождество будут без снега.

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