На Сочельник в Украине ожидается похолодание.

Неделя накануне Рождества будет в Украине преимущественно теплой, однако на Сочельник ожидается похолодание. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+9 градусов. В конце недели, по прогнозу Натальи Диденко, ожидается незначительное похолодание, однако на само Рождество снова потеплеет.

"Пока в Украине-тепло и сыро, небольшое похолодание (до нуля и маленьких "минусов") ожидается 22-24 декабря, как раз в Сочельник, а на Рождество уже будет снова теплее", - сообщила она.

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Погода в Украине - прогноз на неделю

На этой неделе в Украине ожидается активизация циклонической активности вследствие движения воздушных масс из Атлантики.

По словам метеоролога Игоря Кибальчича, это приведет к повышению температуры и небольшим осадкам в форме дождя. Ветер будет преобладать с западного направления, порой достигая скорости 15-20 м/с. снежный покров заметно уменьшится, но отдельные районы, в частности северные области и Карпатский регион, будут оставаться еще со снегом.

В канун Рождества, по его прогнозу, в северных и западных областях пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, а днем +5...+10 °С, в Крыму и Одесской области до +12 °С.

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