На Сочельник и Рождество в Украине ожидается приход нового атмосферного фронта.

В Сочельник и Рождество в Украину придет новый атмосферный фронт с запада, который повлечет осадки и некоторое похолодание. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Однако, по ее данным, осадки будут в виде снега с дождем, поэтому снежного покрова они не слишком добавят.

"Тот снег, который есть сейчас, останется по северной границе страны и по северо-восточным областям - это Черниговщина, Сумщина, частично Харьковщина. Остальные районы будут без снега на Рождество. Конечно, за исключением Карпат - Карпаты будут со снегом, там образовался значительный снежный покров, который будет удерживаться", - сообщила специалист.

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Она добавила, что в конце недели в Украине начнется похолодание, однако оно будет небольшим - значительных морозов не ожидается даже ночью, а днем будет плюсовая температура или около "нуля".

Так, по ее прогнозу, на Рождество ночью по территории Украины ожидается от -3° до +3°, а днем 0°... +7°.

"По расчетам на сегодня, в этот день может проходить атмосферный фронт с северо-запада, но довольно стремительно: ночью - в западных областях, а днем он уже будет только в восточных регионах, поэтому прогнозируется дождь и мокрый снег, и ветер может усиливаться", - отметила Наталья Птуха.

Какая погода будет в Украине до Рождества - прогноз

По прогнозу известного синоптика Натальи Диденко, неделя накануне Рождества будет в Украине преимущественно теплой, однако в Сочельник ожидается похолодание.

"Небольшое похолодание (до нуля и маленьких "минусов") ожидается 22-24 декабря, как раз в Сочельник, а на Рождество уже будет снова теплее",- прогнозирует она.

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