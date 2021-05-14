Рано утром в среду, 12 мая, разрушительный торнадо налетел на окраины Нового Орлеана, штат Луизиана, США. Последний торнадо в этом регионе был зарегистрирован в июле 2019 года.
Об этом сообщает The Watchers.
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Ураган повалил деревья и электроопоры в нескольких кварталах, отключив электричество до 10000 человек.
Пострадало несколько домов и множество автомобилей.
Согласно предварительной информации, максимальная скорость ветра составила 138 км/ч.
Сезон торнадо в США
10 апреля по меньшей мере 2 человека погибли и еще 7 получили ранения в результате грозы, вызвавшей сильный ветер и 5 торнадо на побережье Мексиканского залива, США.
Скорость ветра достигала 225 км/ч. Были разрушены 6 домов и 2 трейлера, 7 человек получили ранения, 2 человека погибли.
Предупреждения о наводнениях, граде и грозах также были даны в некоторых частях Оклахомы, Техаса, Арканзаса и Миссисипи, затронув почти 6 миллионов жителей.
Два торнадо налетели на Луизиану, два - на Миссисипи и один - на Арканзас.
По состоянию на полдень субботы, 10 апреля, более 50000 человек в Арканзасе, Флориде, Луизиане и Миссисипи остались без электричества.
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