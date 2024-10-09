Наполнилось знаменитое озеро Ирики, которое высохло полвека назад.

Небывалые ливни затопили крупнейшую жаркую пустыню мира – в Сахаре погибли люди – местные жители и туристы, а также повреждены энергетические объекты.

Как сообщает BILD, проливные дожди затопили пустынные районы Северной Африки. В результате пострадала небольшое поселение Мерзуга на юго-востоке Марокко. Отмечается, что в этой местности после ливней на высушенном ландшафте образовались настоящие озера.

"В пустынях традиционно выпадает меньше всего осадков - среднее количество осадков в Сахаре составляет примерно 45 литров на квадратный метр в год. При этом, по официальным данным, только в начале сентября в некоторых районах этой пустыни выпало 99 литров осадков на квадратный метр", - пишет издание.

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В результате наводнений в Марокко и Алжире погибли почти двадцать человек, среди них - туристы из Канады и Перу. Разрушительная стихия также нанесла значительный вред энергетической инфраструктуре, системам водоснабжения, а ряд фермеров потеряли урожай.

По словам представителя Главного метеорологического управления Марокко Хуссина Юабеба, такого огромного количества осадков за столь короткий промежуток времени здесь не наблюдали лет пятьдесят.

Как отмечается, до недавнего времени в Марокко была сильная засуха, из-за которой фермерам приходилось бросать свои поля без возделывания, в городах и селах вводились ограничения на использование воды. По мнению некоторых специалистов, сейчас обильные осадки пополнят запасы подземных вод, которыми пользуются местные жители.

По данным AP, за два сентябрьских дня уровень выпавших осадков превысил среднегодовые показатели в нескольких районах Марокко. Один из наиболее пострадавших – Тату. Например, за 24 часа зафиксировано более 100 миллиметров осадков в Тагуните – поселении, которое находится в 450 километрах к югу от столицы Рабата.

Отмечается, что бурные потоки воды хлынули через пески Сахары, через старинные замки и пустынную флору. В результате наполнилось знаменитое озеро Ирики, которое было высохшим в течение 50 лет.

По словам Юабеба, внетропические штормы в ближайшие годы или даже месяцы могут коренным образом изменить погоду в регионе. Это связано с тем, что в воздухе "зависает" большое количество влаги, испарения провоцируют еще большее количество штормов.

"В сентябре водохранилища региона заполнялись рекордными темпами. Однако неясно, насколько в дальнейшем эти дожди помогут смягчить засуху", — говорится в публикации.

Проблемы с пресной водой на Земле

В то же время, по словам ученых, глобальное изменение климата привело к снижению наполнения природных водоемов пресной водой, поступающей из ледников. Как сообщал УНИАН, Всемирная метеорологическая организация заявила, что проблемы с доступом к пресной воде могут усугубиться.

Проблема в том, что ледники, из которых поступает вода в реки многих стран, потеряли значительную часть своей массы и такие высокие потери фиксируются впервые за последние полвека. Таким образом, сокращение объемов льда чревато тем, что миллионы людей утратят доступ к воде. Речь о реках, озерах, водохранилищах, грунтовых водах и т. д.

По данным метеорологов, ежегодно около 3,6 млрд человек, как минимум, в течение месяца, сталкиваются с проблемами из-за ограниченного доступа к водным ресурсам. Согласно прогнозам ученых, уже к 2050 году эта цифра вырастет до 5 млрд человек.

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