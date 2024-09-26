Ливни затопили Мумбай, в котором проживает более 20 миллионов человек.

В Индии в результате мощного ливня и грозы погибли несколько человек, движение транспорта, в частности поездов, парализовано, а в Мумбаи объявлен красный уровень опасности из-за наводнения.

Как пишет The Independent, десятки авиационных и железнодорожных рейсов отменили после того, как ливни затопили улицы Мумбаи. Отмечается, что в некоторых частях экономического центра Индии с населением 21 миллион человек выпало более 250 мм осадков. Это почти в пять раз превышает месячное количество осадков в Лондоне.

"По данным Индийского метеорологического департамента, это самое большое количество осадков за один день с сентября 2020 года. По меньшей мере четыре человека погибли в результате инцидентов, связанных с этим дождем", - пишет издание.

В частности, женщина утонула в открытом водостоке, а двое рабочих погибли от удара молнии в районе Калян. Сообщается, что еще одна женщина утонула у водопада в городе Хополи, примерно в 80 километрах от Мумбая.

"Работа международного аэропорта имени Чатрапати Шиваджи Махараджа в Мумбаи серьезно нарушена: было отменено не менее 36 рейсов, что привело к задержкам и сбоям для тысяч путешественников. Железнодорожное сообщение, которым ежедневно пользуются миллионы людей, также сильно пострадало, особенно между Курлой и Тхане, где из-за подтопления застряли пассажиры", - говорится в публикации.

По данным издания, красный уровень опасности остается в силе для Мумбая и соседних районов, власти просят жителей оставаться в помещениях и по возможности избегать поездок.

Дороги по всему городу, в том числе в Андхере, Чембуре и Викхроле, затоплены. Школы и колледжи закрыли в качестве меры предосторожности. Акцентируется, что метеорологи прогнозируют в ближайшие дни более сильные дожди.

Непогода в мире

На этой неделе стало известно о последствиях внезапного шторма во французских Каннах. Из-за непогоды затопленными оказались улицы и машины, местные власти объявили о состоянии повышенной готовности.

Напомним, что в 2015 году серьезное наводнение привело к гибели по меньшей мере 19 человек, еще десятки тысяч жителей города остались без электричества.

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