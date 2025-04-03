Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, туман и гололедицу на дорогах.

Во Львове из-за осложнений погоды объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Львовской области.

"До конца суток 3 апреля местами порывы северо-восточного ветра 15 - 20 м/с", - предупреждают синоптики.

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По их данным, ночью и утром 4 апреля местами будет наблюдаться туман. Видимость упадет до 200 - 500 метров, а на отдельных участках дорог появится гололедица.

Из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.

В пятницу, 4 апреля, жители Львовщины еще будут наслаждаться теплым и погожим днем.

Ожидается погода без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер будет северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура: ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем воздух по области прогреется до приятных +15°...+20°. во Львове ближайшей ночью будет +1°...+3°, а завтра днем столбики термометров покажут +17°...+19°.

Погода в Украине ухудшится - прогноз

На выходных, 4 и 5 апреля, в Украине ожидается существенное похолодание. Ветер усилится и вернутся дожди. При снижении температура в ряде областей, особенно на западе и севере страны, вероятен мокрый снег.

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