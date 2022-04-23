Синоптики предупреждают о заморозках и порывах ветра.

В воскресенье, 24 апреля, в западных областях Украины ожидаются порывы ветра и заморозки на почве.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"24 апреля ночью и утром в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем на Закарпатье и в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды I уровень опасности объявлен в таких областях:

Волынская

Ривненская

Львовская

Тернопольская

Хмельницкая

Закарпатская

Ивано-Франковская

Черновицкая

Также, по данным Укргидрометцентра, 23-25 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

Напомним, ощутимое потепление в Украине ожидается на следующей неделе - 25 апреля-1 мая. В Украинском гидрометцентре отметили, что в понедельник, 25 апреля, максимальная температура воздуха в нашей стране ожидается +23 градуса - самая теплая погода ожидается в Одесской области.

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