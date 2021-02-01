От +10° до -10°: на этой неделе Украину ожидают резкие скачки температуры, дожди и снег (карта)
Неделя начнется с потепления и закончится морозами.
На этой неделе в Украине ожидаются "погодные качели". Сначала температура стремительно взлетит вверх и к середине недели достигнет +10°, а уже в воскресение днем на севере страны упадет до -10°. Осадки в виде дождя и снега будут чередоваться с солнечными днями.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Погода в Украине будет ухудшаться: февраль принесет снег с дождем, гололед и порывы ветра (видео)
В понедельник, 1 февраля, во многих областях Украины все еще продолжатся снегопады и дожди. Местами в западных областях покажется солнце. Температура днем продержится на уровне от -5° до +15°.
Во вторник, осадки почти полностью покинут Украину. Дождь ожидается только в Крыму. На всей остальной территории - облачно с прояснениями. Пасмурно будет только в северо-восточных областях, Днепре и Запорожье.
В среду немного потеплеет: температура днем повысится до +9°. Западные регионы накроет дождями, местами усиливающимися до ливней. В Чернигове ожидается снег.
В четверг дожди снова накроют всю страну, только в Крыму покажется солнце. В Украине стремительно продолжится потепление: температура в западных областях достигнет +10°.
В пятницу резко похолодает и дожди уйдут, уступив место переменной облачности. Только в Ивано-Франковске ожидается снег.
На выходных, 6 и 7 февраля, в Украину вернется снежная погода. Если в субботу в восточных областях еще сохранится надежда на солнце, то в воскресение всю страну затянет снежными тучами. Температура днем упадет до -10°.
Народный прогноз
1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.
2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.
3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.
4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.
5 февраля - в этот день птицы сидят на снегу - к оттепели.
6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.
7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.
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