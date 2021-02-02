Мороз отступил: завтра в Украине - весенняя погода с температурой до +14° (карта)
Осадки ожидаются всего в нескольких областях.
В среду, 3 февраля, север и запад Украины зальет дождями. В Ривне и Луцке они усилятся до ливней. На востоке и в центре ожидается облачная погода, в остальных регионах выглянет солнце. Температура будет колебаться в пределах +1°...+14°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
"Тепло будет повсюду": синоптик порадовала прогнозом на завтра и предупредила о новом циклоне
- В Киеве будет дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +3°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, возможен мокрый снег, температура воздуха ночью 0°, днем +1°.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°.
- В Луцке - ливень, ночью +1°, днем +3°.
- В Ривне в среду будет облачно с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +3°.
- В Тернополе 3 февраля ночью будет +1°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, дождь, ночью +1°, днем +4°.
- В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.
- В Черновцах в среду облачно с прояснениями, дождь, ночью -1°, днем +5°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+3°.
- В Житомире в среду будет облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +1°, днем +4°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.
- В Кропивницком - облачно, температура ночью 0°, днем +3°.
- В Полтаве завтра ожидается облачная погода, температура воздуха 0°...+2°.
- В Одессе 3 февраля переменная облачность, температура ночью +2°, днем +8°.
- В Херсоне в среду ночью +4°, днем +10°, облачно.
- В Николаеве завтра будет облачно, ночью +3°, днем +8°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +8°.
- В Сумах завтра облачно, температура воздуха 0°...+2°.
- В Харькове - облачно, температура ночью +1°, днем +3°.
- В Днепре - облачно, температура ночью +2°, днем +6°.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +6°...+14°.
- В Краматорске - пасмурно, температура ночью +4°, днем +8°.
- В Северодонецке завтра небольшой дождь температура ночью +4°, днем +8°.
Народные приметы 3 февраля
3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.
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Погода в Украине
- Винница0°... -4°
- Днепр+5°... 0°
- Донецк+10°... +5°
- Житомир-1°... -5°
- Запорожье+8°... +1°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев-3°... -6°
- Кропивницкий+1°... -4°
- Луганск+10°... +4°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+3°... +1°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+3°... 0°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+11°... +7°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков+2°... -2°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов-5°... -7°
- Черновцы0°... -6°
0°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-5 °
Мин./макс. температура:-2° / +2°
Влажность:80 %
Давление:745 мм
Ветер: 8.0 м/с
Вероятность осадков:69 %
Восход:07:15
Закат17:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
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