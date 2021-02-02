Мороз отступил: завтра в Украине - весенняя погода с температурой до +14° (карта)

Осадки ожидаются всего в нескольких областях.

Завтра в Украине ожидается по-весеннему теплый день / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 3 февраля, север и запад Украины зальет дождями. В Ривне и Луцке они усилятся до ливней. На востоке и в центре ожидается облачная погода, в остальных регионах выглянет солнце. Температура будет колебаться в пределах +1°...+14°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве будет дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +3°.

В Чернигове - облачно с прояснениями, возможен мокрый снег, температура воздуха ночью 0°, днем +1°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°.

В Луцке - ливень, ночью +1°, днем +3°.

В Ривне в среду будет облачно с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +3°.

В Тернополе 3 февраля ночью будет +1°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, дождь, ночью +1°, днем +4°.

В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.

В Черновцах в среду облачно с прояснениями, дождь, ночью -1°, днем +5°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+3°.

В Житомире в среду будет облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +1°, днем +4°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.

В Кропивницком - облачно, температура ночью 0°, днем +3°.

В Полтаве завтра ожидается облачная погода, температура воздуха 0°...+2°.

В Одессе 3 февраля переменная облачность, температура ночью +2°, днем +8°.

В Херсоне в среду ночью +4°, днем +10°, облачно.

В Николаеве завтра будет облачно, ночью +3°, днем +8°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +8°.

В Сумах завтра облачно, температура воздуха 0°...+2°.

В Харькове - облачно, температура ночью +1°, днем +3°.

В Днепре - облачно, температура ночью +2°, днем +6°.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +6°...+14°.

В Краматорске - пасмурно, температура ночью +4°, днем +8°.

В Северодонецке завтра небольшой дождь температура ночью +4°, днем +8°.

Прогноз погоды в Украине на 3 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 3 февраля

3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.

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