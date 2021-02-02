Мороз отступил: завтра в Украине - весенняя погода с температурой до +14° (карта)

16:30, 2 февраля 2021
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Осадки ожидаются всего в нескольких областях.

Завтра в Украине ожидается по-весеннему теплый день / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украине ожидается по-весеннему теплый день / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 3 февраля, север и запад Украины зальет дождями. В Ривне и Луцке они усилятся до ливней. На востоке и в центре ожидается облачная погода, в остальных регионах выглянет солнце. Температура будет колебаться в пределах +1°...+14°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

"Тепло будет повсюду": синоптик порадовала прогнозом на завтра и предупредила о новом циклоне

  • В Киеве будет дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +3°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, возможен мокрый снег, температура воздуха ночью 0°, днем +1°.
  • Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°.
  • В Луцке - ливень, ночью +1°, днем +3°.
  • В Ривне в среду будет облачно с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +3°.
  • В Тернополе 3 февраля ночью будет +1°, днем +4°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, дождь, ночью +1°, днем +4°.
  • В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.
  • В Черновцах в среду облачно с прояснениями, дождь, ночью -1°, днем +5°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+3°.
  • В Житомире в среду будет облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +1°, днем +4°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.
  • В Кропивницком - облачно, температура ночью 0°, днем +3°.
  • В Полтаве завтра ожидается облачная погода, температура воздуха 0°...+2°.
  • В Одессе 3 февраля переменная облачность, температура ночью +2°, днем +8°.
  • В Херсоне в среду ночью +4°, днем +10°, облачно.
  • В Николаеве завтра будет облачно, ночью +3°, днем +8°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +8°.
  • В Сумах завтра облачно, температура воздуха 0°...+2°.
  • В Харькове - облачно, температура ночью +1°, днем +3°.
  • В Днепре - облачно, температура ночью +2°, днем +6°.
  • В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +6°...+14°.
  • В Краматорске - пасмурно, температура ночью +4°, днем +8°. 
  • В Северодонецке завтра небольшой дождь температура ночью +4°, днем +8°.
Прогноз погоды в Украине на 3 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 3 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 3 февраля

3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.

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Автор: Елена Пилипчак

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