Циклон отступает: завтра в Украине покажется солнце, но в ряде областей будет снежно (карта)

16:30, 28 января 2021
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Погода в стране начнет стабилизироваться.

Циклон постепенно начинает покидать Украину / Фото ua.depositphotos.com
Циклон постепенно начинает покидать Украину / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 29 января, в большинстве областей Украины все еще продолжатся снегопады. Но на северо-западе, востоке и юге из-за туч покажется солнце. Температура днем продержится на уровне от 0° до +5°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Снег, порывистый ветер и дальнейшее похолодание: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

  • В Киеве будет снег, температура воздуха ночью -7°, днем +1°.
  • В Чернигове - снежно, температура воздуха ночью -6°, днем -1°.
  • Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +1°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -1°.
  • В Ривне в пятницу будет облачно с прояснениями, возможен снег, ночью -8°, днем 0°.
  • В Тернополе 29 января ночью будет -6°, днем +1°, снег.
  • В Хмельницком завтра ожидается снег, ночью -8°, днем +1°.
  • В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, снег, ночью -3°, днем +4°.
  • В Черновцах в пятницу будет облачно с прояснениями, возможен снег, ночью -3°, днем +5°.
  • В Виннице завтра снег, -10°...+1°.
  • В Житомире в пятницу будет снежно, температура ночью -7°, днем +1°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -10°, днем +1°, снег.
  • В Кропивницком ожидается пасмурный день, температура ночью -7°, днем -1°.
  • В Полтаве завтра будет облачно с прояснениями, снег, температура воздуха -5°...+1°.
  • В Одессе 29 января будет облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.
  • В Херсоне в пятницу ночью -2°, днем +5°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +3°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Сумах завтра возможен снег, температура воздуха -7°...0°.
  • В Харькове - снег, температура ночью -5°, днем +1°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +2°.
  • В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, дождь, +2°...+4°.
  • В Краматорске - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°. 
  • В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.
Прогноз погоды в Украине на 29 января / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 29 января / фото УНИАН

Народные приметы 29 января

29 января - Петра Вериги. Вериги - это цепи, цепи и другие металлические предметы, которые носили верующие люди "для укрощения плоти". В день Петра Вериги разбиваются льда.

Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью обгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра – летом будет жара.

Ночь на кануне Петра ясная, и на небе видно звезды - лето будет урожайное, год счастливый; ночь унылая - то и год будет унылый; неурожай, мор на скот.

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Автор: Елена Пилипчак

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