Циклон отступает: завтра в Украине покажется солнце, но в ряде областей будет снежно (карта)
Погода в стране начнет стабилизироваться.
В пятницу, 29 января, в большинстве областей Украины все еще продолжатся снегопады. Но на северо-западе, востоке и юге из-за туч покажется солнце. Температура днем продержится на уровне от 0° до +5°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Снег, порывистый ветер и дальнейшее похолодание: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
- В Киеве будет снег, температура воздуха ночью -7°, днем +1°.
- В Чернигове - снежно, температура воздуха ночью -6°, днем -1°.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +1°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -1°.
- В Ривне в пятницу будет облачно с прояснениями, возможен снег, ночью -8°, днем 0°.
- В Тернополе 29 января ночью будет -6°, днем +1°, снег.
- В Хмельницком завтра ожидается снег, ночью -8°, днем +1°.
- В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, снег, ночью -3°, днем +4°.
- В Черновцах в пятницу будет облачно с прояснениями, возможен снег, ночью -3°, днем +5°.
- В Виннице завтра снег, -10°...+1°.
- В Житомире в пятницу будет снежно, температура ночью -7°, днем +1°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -10°, днем +1°, снег.
- В Кропивницком ожидается пасмурный день, температура ночью -7°, днем -1°.
- В Полтаве завтра будет облачно с прояснениями, снег, температура воздуха -5°...+1°.
- В Одессе 29 января будет облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.
- В Херсоне в пятницу ночью -2°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +3°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Сумах завтра возможен снег, температура воздуха -7°...0°.
- В Харькове - снег, температура ночью -5°, днем +1°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +2°.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, дождь, +2°...+4°.
- В Краматорске - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.
Народные приметы 29 января
29 января - Петра Вериги. Вериги - это цепи, цепи и другие металлические предметы, которые носили верующие люди "для укрощения плоти". В день Петра Вериги разбиваются льда.
Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью обгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра – летом будет жара.
Ночь на кануне Петра ясная, и на небе видно звезды - лето будет урожайное, год счастливый; ночь унылая - то и год будет унылый; неурожай, мор на скот.
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- Винница-1°... -6°
- Днепр+6°... -3°
- Донецк+6°... -1°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+6°... -2°
- Ивано-Франковск+2°... -4°
- Киев0°... -6°
- Кропивницкий+1°... -5°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк-1°... -7°
- Львов0°... -4°
- Николаев+1°... -3°
- Одесса0°... -5°
- Полтава+5°... -2°
- Ровно-2°... -8°
- Симферополь+3°... -2°
- Сумы+4°... -2°
- Тернополь-2°... -6°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы+1°... -6°
- Чернигов+1°... -5°
- Черновцы0°... -7°