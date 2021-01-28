Циклон отступает: завтра в Украине покажется солнце, но в ряде областей будет снежно (карта)

Погода в стране начнет стабилизироваться.

Циклон постепенно начинает покидать Украину / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 29 января, в большинстве областей Украины все еще продолжатся снегопады. Но на северо-западе, востоке и юге из-за туч покажется солнце. Температура днем продержится на уровне от 0° до +5°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве будет снег, температура воздуха ночью -7°, днем +1°.

В Чернигове - снежно, температура воздуха ночью -6°, днем -1°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +1°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -1°.

В Ривне в пятницу будет облачно с прояснениями, возможен снег, ночью -8°, днем 0°.

В Тернополе 29 января ночью будет -6°, днем +1°, снег.

В Хмельницком завтра ожидается снег, ночью -8°, днем +1°.

В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, снег, ночью -3°, днем +4°.

В Черновцах в пятницу будет облачно с прояснениями, возможен снег, ночью -3°, днем +5°.

В Виннице завтра снег, -10°...+1°.

В Житомире в пятницу будет снежно, температура ночью -7°, днем +1°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -10°, днем +1°, снег.

В Кропивницком ожидается пасмурный день, температура ночью -7°, днем -1°.

В Полтаве завтра будет облачно с прояснениями, снег, температура воздуха -5°...+1°.

В Одессе 29 января будет облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.

В Херсоне в пятницу ночью -2°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +3°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.

В Сумах завтра возможен снег, температура воздуха -7°...0°.

В Харькове - снег, температура ночью -5°, днем +1°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +2°.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, дождь, +2°...+4°.

В Краматорске - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.

Прогноз погоды в Украине на 29 января / фото УНИАН

Народные приметы 29 января

29 января - Петра Вериги. Вериги - это цепи, цепи и другие металлические предметы, которые носили верующие люди "для укрощения плоти". В день Петра Вериги разбиваются льда.

Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью обгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра – летом будет жара.

Ночь на кануне Петра ясная, и на небе видно звезды - лето будет урожайное, год счастливый; ночь унылая - то и год будет унылый; неурожай, мор на скот.

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