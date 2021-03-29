Весна в Украине: сегодня потеплеет до +13°, в трех областях пройдут дожди (карта)
Холоднее всего будет в южных регионах.
В понедельник, 29 марта, в Украине ожидается теплый весенний день. Температура будет колебаться в пределах +7°...+13°. В основном по всей стране - облачная погода с прояснениями, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут дожди.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В Украину идет холодный атмосферный фронт с дождями - синоптик
- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +3°, днем +10°.
- Во Львове в понедельник ожидается солнечная погода, ночью +4°, днем +10°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +11°.
- В Ривне в понедельник - солнечно, ночью +3°, днем +10°.
- В Тернополе 29 марта ночью будет +2°, днем +9°, малооблачно.
- В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +9°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность, ночью +3°, днем +11°, без осадков.
- В Черновцах в понедельник - ясно, ночью -2°, днем +10°.
- В Виннице сегодня ливень, 0°...+9°.
- В Житомире в понедельник - ливень, температура ночью +1°, днем +10°.
- В Черкассах - малооблачно, ночью +3°, днем +13°.
- В Кропивницком - облачно, температура ночью +1°, днем +12°.
- В Полтаве сегодня солнечно, температура воздуха 0°...+12°.
- В Одессе 29 марта - дождь, температура ночью +3°, днем +7°.
- В Херсоне в понедельник ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.
- В Запорожье - солнечно, температура ночью +1°, днем +11°.
- В Сумах сегодня малооблачно, температура воздуха -1°...+11°.
- В Харькове - солнечно, температура ночью -2°, днем +10°.
- В Днепре - солнечно, температура ночью 0°, днем +12°.
- В Симферополе в понедельник - облачно, 0°...+7°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +11°.
- В Северодонецке ожидается практически безоблачная погода, температура ночью -3°, днем +10°.
Народные приметы 29 марта
29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника - лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро - к хорошему году.
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Погода в Украине
- Винница+9°... 0°
- Днепр+12°... 0°
- Донецк+12°... -3°
- Житомир+10°... +1°
- Запорожье+11°... +1°
- Ивано-Франковск+11°... +3°
- Киев+10°... +3°
- Кропивницкий+12°... +1°
- Луганск+10°... -3°
- Луцк+11°... +4°
- Львов+10°... +4°
- Николаев+8°... +2°
- Одесса+7°... +3°
- Полтава+12°... 0°
- Ровно+10°... +3°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+11°... -1°
- Тернополь+9°... +2°
- Харьков+10°... -2°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницкий+9°... +1°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+11°... +2°
- Черновцы+10°... -2°
+8°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+5 °
Мин./макс. температура:+4° / +15°
Влажность:51 %
Давление:751 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:59
Закат19:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
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