Весна в Украине: сегодня потеплеет до +13°, в трех областях пройдут дожди (карта)

08:01, 29 марта 2021
38
Прослушать
Остановить

Холоднее всего будет в южных регионах.

Сегодня в Украине - настоящая весна / Фото ua.depositphotos.com
Сегодня в Украине - настоящая весна / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 29 марта, в Украине ожидается теплый весенний день. Температура будет колебаться в пределах +7°...+13°. В основном по всей стране - облачная погода с прояснениями, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Украину идет холодный атмосферный фронт с дождями - синоптик

  • В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +3°, днем +10°.
  • Во Львове в понедельник ожидается солнечная погода, ночью +4°, днем +10°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +11°.
  • В Ривне в понедельник - солнечно, ночью +3°, днем +10°.
  • В Тернополе 29 марта ночью будет +2°, днем +9°, малооблачно.
  • В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +9°.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность, ночью +3°, днем +11°, без осадков.
  • В Черновцах в понедельник - ясно, ночью -2°, днем +10°.
  • В Виннице сегодня ливень, 0°...+9°.
  • В Житомире в понедельник - ливень, температура ночью +1°, днем +10°.
  • В Черкассах - малооблачно, ночью +3°, днем +13°.
  • В Кропивницком - облачно, температура ночью +1°, днем +12°.
  • В Полтаве сегодня солнечно, температура воздуха 0°...+12°.
  • В Одессе 29 марта - дождь, температура ночью +3°, днем +7°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.
  • В Запорожье - солнечно, температура ночью +1°, днем +11°.
  • В Сумах сегодня малооблачно, температура воздуха -1°...+11°.
  • В Харькове - солнечно, температура ночью -2°, днем +10°.
  • В Днепре - солнечно, температура ночью 0°, днем +12°.
  • В Симферополе в понедельник - облачно, 0°...+7°.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +11°. 
  • В Северодонецке ожидается практически безоблачная погода, температура ночью -3°, днем +10°.
Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото УНИАН

Народные приметы 29 марта

29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника - лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро - к хорошему году.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодасиноптикдождьпотеплениемартпогода в Одессепогода в Киевепотепление в Украинепогода в Украинепогода во Львоведождь в Украинепрогноз погоды в Украине
viber
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
51 %
751 мм
6.4 м/с
1 %
Лента новостей
Мы используем cookies
Соглашаюсь