Весна в Украине: сегодня потеплеет до +13°, в трех областях пройдут дожди (карта)

Холоднее всего будет в южных регионах.

Сегодня в Украине - настоящая весна / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 29 марта, в Украине ожидается теплый весенний день. Температура будет колебаться в пределах +7°...+13°. В основном по всей стране - облачная погода с прояснениями, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Читайте также В Украину идет холодный атмосферный фронт с дождями - синоптик

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +3°, днем +10°.

Во Львове в понедельник ожидается солнечная погода, ночью +4°, днем +10°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +11°.

В Ривне в понедельник - солнечно, ночью +3°, днем +10°.

В Тернополе 29 марта ночью будет +2°, днем +9°, малооблачно.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +9°.

В Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность, ночью +3°, днем +11°, без осадков.

В Черновцах в понедельник - ясно, ночью -2°, днем +10°.

В Виннице сегодня ливень, 0°...+9°.

В Житомире в понедельник - ливень, температура ночью +1°, днем +10°.

В Черкассах - малооблачно, ночью +3°, днем +13°.

В Кропивницком - облачно, температура ночью +1°, днем +12°.

В Полтаве сегодня солнечно, температура воздуха 0°...+12°.

В Одессе 29 марта - дождь, температура ночью +3°, днем +7°.

В Херсоне в понедельник ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.

В Запорожье - солнечно, температура ночью +1°, днем +11°.

В Сумах сегодня малооблачно, температура воздуха -1°...+11°.

В Харькове - солнечно, температура ночью -2°, днем +10°.

В Днепре - солнечно, температура ночью 0°, днем +12°.

В Симферополе в понедельник - облачно, 0°...+7°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +11°.

В Северодонецке ожидается практически безоблачная погода, температура ночью -3°, днем +10°.

Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото УНИАН

Народные приметы 29 марта

29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника - лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро - к хорошему году.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: