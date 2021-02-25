Внезапное тепло в конце февраля: завтра в Украине температура достигнет +19° (карта)
Теплее всего будет в западной части страны.
В пятницу, 26 февраля, практически по всей стране ожидается теплая солнечная погода. Дневной температурный максимум достигнет +19° на Ивано-Франковщине. Осадков не ожидается.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик порадовала прогнозом на завтра
- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +3°, днем +11°.
- В Чернигове - переменная облачность, температура воздуха ночью +2°, днем +7°.
- Во Львове в пятницу ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
- В Луцке - переменная облачность, ночью +2°, днем +13°.
- В Ривне в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +1°, днем +12°.
- В Тернополе 26 февраля ночью будет +1°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.
- В Ивано-Франковске завтра солнечно, ночью +1°, днем +19°.
- В Черновцах в пятницу - солнечно, ночью +2°, днем +15°.
- В Виннице завтра солнечно, +3°...+13°.
- В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +12°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +7°.
- В Кропивницком - солнечно, температура ночью +1°, днем +10°.
- В Полтаве завтра облачная с прояснениями погода, температура воздуха +2°...+9°.
- В Одессе 26 февраля - солнечно, температура ночью +3°, днем +13°.
- В Херсоне в пятницу ночью +1°, днем +12°, ясная погода.
- В Николаеве завтра будет солнечно, ночью -1°, днем +13°.
- В Запорожье - солнце, температура ночью 0°, днем +9°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+6°.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +8°.
- В Днепре - солнечно, температура ночью 0°, днем +11°.
- В Симферополе в пятницу будет малооблачно, +3°...+10°.
- В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью 0°, днем +9°.
- В Северодонецке - солнечно, температура ночью 0°, днем +8°.
Народные приметы 26 февраля
26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +2°
- Днепр+2°... 0°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир+10°... +2°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+18°... -1°
- Киев+9°... +2°
- Кропивницкий+8°... 0°
- Луганск-2°... -3°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+12°... +1°
- Николаев+11°... -1°
- Одесса+11°... +3°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+4°... +1°
- Сумы+3°... +2°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+12°... +2°
- Черкассы+7°... 0°
- Чернигов+7°... +1°
- Черновцы+14°... -1°
+13°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+13 °
Мин./макс. температура:+1° / +11°
Влажность:58 %
Давление:750 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:48
Закат17:57
Видимость:16 км
Фаза луны:
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