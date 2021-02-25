Внезапное тепло в конце февраля: завтра в Украине температура достигнет +19° (карта)

Теплее всего будет в западной части страны.

Завтра в западных областях ожидается внезапное потепление / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 26 февраля, практически по всей стране ожидается теплая солнечная погода. Дневной температурный максимум достигнет +19° на Ивано-Франковщине. Осадков не ожидается.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +3°, днем +11°.

В Чернигове - переменная облачность, температура воздуха ночью +2°, днем +7°.

Во Львове в пятницу ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Луцке - переменная облачность, ночью +2°, днем +13°.

В Ривне в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +1°, днем +12°.

В Тернополе 26 февраля ночью будет +1°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.

В Ивано-Франковске завтра солнечно, ночью +1°, днем +19°.

В Черновцах в пятницу - солнечно, ночью +2°, днем +15°.

В Виннице завтра солнечно, +3°...+13°.

В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +12°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +7°.

В Кропивницком - солнечно, температура ночью +1°, днем +10°.

В Полтаве завтра облачная с прояснениями погода, температура воздуха +2°...+9°.

В Одессе 26 февраля - солнечно, температура ночью +3°, днем +13°.

В Херсоне в пятницу ночью +1°, днем +12°, ясная погода.

В Николаеве завтра будет солнечно, ночью -1°, днем +13°.

В Запорожье - солнце, температура ночью 0°, днем +9°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+6°.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +8°.

В Днепре - солнечно, температура ночью 0°, днем +11°.

В Симферополе в пятницу будет малооблачно, +3°...+10°.

В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью 0°, днем +9°.

В Северодонецке - солнечно, температура ночью 0°, днем +8°.

Прогноз погоды в Украине на 26 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 26 февраля

26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.

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