Сегодня несколько областей Украины накроют дожди, потеплеет до +17° (карта)
Во Львове, Одессе и Херсоне выглянет солнце.
В понедельник, 25 января, по всей Украине ожидается теплая весенняя погода. Дожди пройдут на Черниговщине, Харьковщине, Житомирщине, а также в Черкасской области. Во Львове, Одессе и Херсоне ожидается ясная солнечная погода. Температурный максимум будет достигнут в Крыму - здесь температура поднимется до +17°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Запад Украины в понедельник будет страдать от метелей и гололеда - синоптики
- В Киеве будет облачно, температура воздуха ночью +1°, днем +7°.
- В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.
- Во Львове в понедельник будет солнечно, ночью -1°, днем +2°.
- В Луцке переменная облачность, ночью -1°, днем +3°.
- В Ривне в понедельник будет облачно, ночью -1°, днем +3°.
- В Тернополе 25 января ночью будет -2°, днем +3°, облачно, без осадков.
- В Хмельницком сегодня облачно, ночью -2°, днем +4°.
- В Ивано-Франковске сегодня переменная облачность, ночью -1°, днем +5°.
- В Черновцах в понедельник будет пасмурно, ночью -1°, днем +5°.
- В Виннице сегодня облачно, -1°...+6°.
- В Житомире в понедельник будет дождливо, температура ночью -1°, днем +6°.
- В Черкассах ночью -1°, днем +8°, дождь.
- В Кропивницком будет облачно, температура ночью -2°, днем +10°.
- В Полтаве сегодня будет облачно, температура воздуха -1°...+9°.
- В Одессе 25 января будет солнечно, температура ночью 0°, днем +9°.
- В Херсоне в понедельник ночью 0°, днем +10°, солнце.
- В Николаеве сегодня будет пасмурная погода, ночью -1°, днем +10°.
- В Запорожье - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +11°.
- В Сумах сегодня облачно, температура воздуха +2°...+5°.
- В Харькове - дождь, температура ночью +2°, днем +5°.
- В Днепре - пасмурно, температура ночью +2°, днем +10°.
- В Симферополе в понедельник будет малооблачно, +5°...+17°.
- В Краматорске - ясно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +9°.
- В Северодонецке сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +6°.
Народные приметы 25 января
В народном календаре 25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -1°
- Днепр+10°... +2°
- Донецк+7°... -1°
- Житомир+6°... -1°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+5°... -1°
- Киев+7°... +1°
- Кропивницкий+10°... -2°
- Луганск+6°... -1°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+2°... -1°
- Николаев+10°... -1°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+9°... -1°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+17°... +5°
- Сумы+5°... +2°
- Тернополь+3°... -2°
- Харьков+5°... +2°
- Херсон+10°... 0°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+8°... -1°
- Чернигов+6°... +1°
- Черновцы+5°... -1°
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Мин./макс. температура:+1° / +5°
Влажность:78 %
Давление:756 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:59 %
Восход:07:22
Закат17:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
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