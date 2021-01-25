Сегодня несколько областей Украины накроют дожди, потеплеет до +17° (карта)

08:00, 25 января 2021
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Во Львове, Одессе и Херсоне выглянет солнце.

Сегодня украинцев ожидают дожди / Фото ua.depositphotos.com
Сегодня украинцев ожидают дожди / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 25 января, по всей Украине ожидается теплая весенняя погода. Дожди пройдут на Черниговщине, Харьковщине, Житомирщине, а также в Черкасской области. Во Львове, Одессе и Херсоне ожидается ясная солнечная погода. Температурный максимум будет достигнут в Крыму - здесь температура поднимется до +17°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Запад Украины в понедельник будет страдать от метелей и гололеда - синоптики

  • В Киеве будет облачно, температура воздуха ночью +1°, днем +7°.
  • В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.
  • Во Львове в понедельник будет солнечно, ночью -1°, днем +2°.
  • В Луцке переменная облачность, ночью -1°, днем +3°.
  • В Ривне в понедельник будет облачно, ночью -1°, днем +3°.
  • В Тернополе 25 января ночью будет -2°, днем +3°, облачно, без осадков.
  • В Хмельницком сегодня облачно, ночью -2°, днем +4°.
  • В Ивано-Франковске сегодня переменная облачность, ночью -1°, днем +5°.
  • В Черновцах в понедельник будет пасмурно, ночью -1°, днем +5°.
  • В Виннице сегодня облачно, -1°...+6°.
  • В Житомире в понедельник будет дождливо, температура ночью -1°, днем +6°.
  • В Черкассах ночью -1°, днем +8°, дождь.
  • В Кропивницком будет облачно, температура ночью -2°, днем +10°.
  • В Полтаве сегодня будет облачно, температура воздуха -1°...+9°.
  • В Одессе 25 января будет солнечно, температура ночью 0°, днем +9°.
  • В Херсоне в понедельник ночью 0°, днем +10°, солнце.
  • В Николаеве сегодня будет пасмурная погода, ночью -1°, днем +10°.
  • В Запорожье - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +11°.
  • В Сумах сегодня облачно, температура воздуха +2°...+5°.
  • В Харькове - дождь, температура ночью +2°, днем +5°.
  • В Днепре - пасмурно, температура ночью +2°, днем +10°.
  • В Симферополе в понедельник будет малооблачно, +5°...+17°.
  • В Краматорске - ясно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +9°. 
  • В Северодонецке сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +6°.
Прогноз погоды в Украине на 25 января / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 25 января / фото УНИАН

Народные приметы 25 января

В народном календаре 25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.

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Автор: Елена Пилипчак

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