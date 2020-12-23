Завтра резко потеплеет и Украину зальют ливни (карта)

Минусовая температура ожидается только на Сумщине и Харьковщине.

Завтра Украину зальет дождями / фото УНИАН

В четверг, 24 декабря, в Украине потеплеет. Температура в западных регионах повысится до +8°. Практически на всей территории страны ожидаются ливни, снег выпадет только в Полтаве и Харькове.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра ожидается ливень, температура воздуха ночью +2°, днем +3°.

В Чернигове - ливень, температура воздуха ночью +1°, днем +2°.

Во Львове в четверг - дождь, ночью +4°, днем +7°.

В Луцке ожидается дождь, ночью +3°, днем +7°.

В Ривне в четверг возможен дождь, ночью +2°, днем +6°.

В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +5°, дождь.

В Хмельницком завтра ночью +2°, днем +3°, дождь.

В Ивано-Франковске завтра ливень, ночью +4°, днем +8°.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +7°.

В Виннице завтра ливень, +1°...+3°.

В Житомире в четверг будет ливень, температура ночью +2°, днем +3°.

В Черкассах ночью +1°, днем +2°, небольшой дождь.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°.

В Полтаве завтра снег, температура воздуха -2°...-1°.

В Одессе 24 декабря - облачно с прояснениями, возможен ливень, температура ночью +4°, днем +7°.

В Херсоне в четверг ночью +3°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра ливень, ночью +4°, днем +5°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.

В Сумах завтра облачно, температура воздуха -2°...-1°.

В Харькове - снег, температура ночью -4°, днем -1°.

В Днепре - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -4°, днем -2°.

В Симферополе в четверг будет дождь, +3°...+5°.

В Краматорске - пасмурно, температура ночью -7°, днем -2°.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -8°, днем -2°.

Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / фото УНИАН

24 декабря — Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с “ушами” — отсветами по бокам — быть морозам.

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