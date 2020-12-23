Завтра резко потеплеет и Украину зальют ливни (карта)

16:30, 23 декабря 2020
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Минусовая температура ожидается только на Сумщине и Харьковщине.

Завтра Украину зальет дождями / фото УНИАН
Завтра Украину зальет дождями / фото УНИАН

В четверг, 24 декабря, в Украине потеплеет. Температура в западных регионах повысится до +8°. Практически на всей территории страны ожидаются ливни, снег выпадет только в Полтаве и Харькове. 

Об этом сообщает Погода УНИАН.

На Украину налетит штормовой ветер, возможно налипание снега: синоптик предупредила о непогоде

  • В Киеве завтра ожидается ливень, температура воздуха ночью +2°, днем +3°.
  • В Чернигове - ливень, температура воздуха ночью +1°, днем +2°.
  • Во Львове в четверг - дождь, ночью +4°, днем +7°.
  • В Луцке ожидается дождь, ночью +3°, днем +7°.
  • В Ривне в четверг возможен дождь, ночью +2°, днем +6°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +5°, дождь.
  • В Хмельницком завтра ночью +2°, днем +3°, дождь.
  • В Ивано-Франковске завтра ливень, ночью +4°, днем +8°.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +7°.
  • В Виннице завтра ливень, +1°...+3°.
  • В Житомире в четверг будет ливень, температура ночью +2°, днем +3°.
  • В Черкассах ночью +1°, днем +2°, небольшой дождь.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°.
  • В Полтаве завтра снег, температура воздуха -2°...-1°.
  • В Одессе 24 декабря - облачно с прояснениями, возможен ливень, температура ночью +4°, днем +7°.
  • В Херсоне в четверг ночью +3°, днем +5°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра ливень, ночью +4°, днем +5°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.
  • В Сумах завтра облачно, температура воздуха -2°...-1°.
  • В Харькове - снег, температура ночью -4°, днем -1°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -4°, днем -2°.
  • В Симферополе в четверг будет дождь, +3°...+5°.
  • В Краматорске - пасмурно, температура ночью -7°, днем -2°. 
  • В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -8°, днем -2°.
Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / фото УНИАН

24 декабря — Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с “ушами” — отсветами по бокам — быть морозам.

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Автор: Елена Пилипчак

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