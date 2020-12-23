Завтра резко потеплеет и Украину зальют ливни (карта)
Минусовая температура ожидается только на Сумщине и Харьковщине.
В четверг, 24 декабря, в Украине потеплеет. Температура в западных регионах повысится до +8°. Практически на всей территории страны ожидаются ливни, снег выпадет только в Полтаве и Харькове.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
На Украину налетит штормовой ветер, возможно налипание снега: синоптик предупредила о непогоде
- В Киеве завтра ожидается ливень, температура воздуха ночью +2°, днем +3°.
- В Чернигове - ливень, температура воздуха ночью +1°, днем +2°.
- Во Львове в четверг - дождь, ночью +4°, днем +7°.
- В Луцке ожидается дождь, ночью +3°, днем +7°.
- В Ривне в четверг возможен дождь, ночью +2°, днем +6°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +5°, дождь.
- В Хмельницком завтра ночью +2°, днем +3°, дождь.
- В Ивано-Франковске завтра ливень, ночью +4°, днем +8°.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +7°.
- В Виннице завтра ливень, +1°...+3°.
- В Житомире в четверг будет ливень, температура ночью +2°, днем +3°.
- В Черкассах ночью +1°, днем +2°, небольшой дождь.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°.
- В Полтаве завтра снег, температура воздуха -2°...-1°.
- В Одессе 24 декабря - облачно с прояснениями, возможен ливень, температура ночью +4°, днем +7°.
- В Херсоне в четверг ночью +3°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра ливень, ночью +4°, днем +5°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Сумах завтра облачно, температура воздуха -2°...-1°.
- В Харькове - снег, температура ночью -4°, днем -1°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -4°, днем -2°.
- В Симферополе в четверг будет дождь, +3°...+5°.
- В Краматорске - пасмурно, температура ночью -7°, днем -2°.
- В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -8°, днем -2°.
24 декабря — Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с “ушами” — отсветами по бокам — быть морозам.
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Погода в Украине
- Винница+2°... 0°
- Днепр-2°... -6°
- Донецк-4°... -6°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье-2°... -6°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+1°... 0°
- Кропивницкий0°... -2°
- Луганск-6°... -7°
- Луцк+6°... +2°
- Львов+5°... +3°
- Николаев+2°... +1°
- Одесса+5°... +2°
- Полтава-3°... -6°
- Ровно+5°... 0°
- Симферополь-1°... -5°
- Сумы-4°... -6°
- Тернополь+3°... +2°
- Харьков-4°... -8°
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