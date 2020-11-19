Украину накроют дожди, местами - ливни: прогноз погоды на завтра (карта)

В страну возвращается небольшое похолодание вместе с дождями.

Завтра в Украине - дожди / Фото REUTERS

В пятницу, 20 ноября, в Украину вернутся дожди. Они пройдут в западных и северных областях. На востоке - облачно с прояснениями, в центре и местами на юге - пасмурно. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +1°...+7°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра возможен дождь, температура воздуха ночью -2°, днем +2°.

В Чернигове будет снег с дождем, температура воздуха ночью -2°, днем +1°.

Во Львове в пятницу облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +5°.

В Луцке облачно с прояснениями, возможен мелкий дождь, ночью -1°, днем +7°.

В Ривне в пятницу облачно с прояснениями и ливень, ночью -2°, днем +7°.

В Тернополе температура воздуха ночью -2°, днем +7°, облачно с прояснениями и мелкий дождь.

В Хмельницком завтра ночью -4°, днем +5°, дождь.

В Ивано-Франковске завтра ночью -3°, днем +6°, мелкий дождь.

В Черновцах в пятницу ливень, ночью -1°, днем +7°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, дождь -4°...+3°.

В Житомире в пятницу дождь, температура ночью -4°, днем +5°.

В Черкассах ночью -2°, днем +2°, облачно.

В Кропивницком облачно, температура ночью -2°, днем -1°.

В Полтаве завтра переменная облачность, температура воздуха -3°...+2°.

В Одессе 20 ноября облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.

В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +3°, облачно.

В Николаеве завтра облачно, ночью -1°, днем +2°.

В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +2°.

В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+2°.

В Харькове переменная облачность, температура ночью -2°, днем +1°.

В Днепре переменная облачность, температура ночью 0°, днем +1°.

В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, 0°...+7°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -3°, днем +2°.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -3°, днем 0°.

Погода в Украине на 20 ноября / фото УНИАН

20 ноября — Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель — жди морозов. С Феодора-Студита становится холодно и сердито. Мученик Федот лед ведет.

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