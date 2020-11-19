Украину накроют дожди, местами - ливни: прогноз погоды на завтра (карта)

16:30, 19 ноября 2020
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В страну возвращается небольшое похолодание вместе с дождями.

Завтра в Украине - дожди / Фото REUTERS
Завтра в Украине - дожди / Фото REUTERS

В пятницу, 20 ноября, в Украину вернутся дожди. Они пройдут в западных и северных областях. На востоке - облачно с прояснениями, в центре и местами на юге - пасмурно. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +1°...+7°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Нестабильный ноябрь: стало известно, какой будет погода в Украине до конца месяца

  • В Киеве завтра возможен дождь, температура воздуха ночью -2°, днем +2°.
  • В Чернигове будет снег с дождем, температура воздуха ночью -2°, днем +1°.
  • Во Львове в пятницу облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +5°.
  • В Луцке облачно с прояснениями, возможен мелкий дождь, ночью -1°, днем +7°.
  • В Ривне в пятницу облачно с прояснениями и ливень, ночью -2°, днем +7°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -2°, днем +7°, облачно с прояснениями и мелкий дождь.
  • В Хмельницком завтра ночью -4°, днем +5°, дождь.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью -3°, днем +6°, мелкий дождь.
  • В Черновцах в пятницу ливень, ночью -1°, днем +7°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, дождь -4°...+3°.
  • В Житомире в пятницу дождь, температура ночью -4°, днем +5°.
  • В Черкассах ночью -2°, днем +2°, облачно.
  • В Кропивницком облачно, температура ночью -2°, днем -1°.
  • В Полтаве завтра переменная облачность, температура воздуха -3°...+2°.
  • В Одессе 20 ноября облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.
  • В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +3°, облачно.
  • В Николаеве завтра облачно, ночью -1°, днем +2°.
  • В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +2°.
  • В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+2°.
  • В Харькове переменная облачность, температура ночью -2°, днем +1°.
  • В Днепре переменная облачность, температура ночью 0°, днем +1°.
  • В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, 0°...+7°.
  • В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -3°, днем +2°. 
  • В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -3°, днем 0°.
Погода в Украине на 20 ноября / фото УНИАН
Погода в Украине на 20 ноября / фото УНИАН

20 ноября — Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель — жди морозов. С Феодора-Студита становится холодно и сердито. Мученик Федот лед ведет.

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Автор: Елена Пилипчак

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