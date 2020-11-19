Украину накроют дожди, местами - ливни: прогноз погоды на завтра (карта)
В страну возвращается небольшое похолодание вместе с дождями.
В пятницу, 20 ноября, в Украину вернутся дожди. Они пройдут в западных и северных областях. На востоке - облачно с прояснениями, в центре и местами на юге - пасмурно. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +1°...+7°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Нестабильный ноябрь: стало известно, какой будет погода в Украине до конца месяца
- В Киеве завтра возможен дождь, температура воздуха ночью -2°, днем +2°.
- В Чернигове будет снег с дождем, температура воздуха ночью -2°, днем +1°.
- Во Львове в пятницу облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +5°.
- В Луцке облачно с прояснениями, возможен мелкий дождь, ночью -1°, днем +7°.
- В Ривне в пятницу облачно с прояснениями и ливень, ночью -2°, днем +7°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -2°, днем +7°, облачно с прояснениями и мелкий дождь.
- В Хмельницком завтра ночью -4°, днем +5°, дождь.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -3°, днем +6°, мелкий дождь.
- В Черновцах в пятницу ливень, ночью -1°, днем +7°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, дождь -4°...+3°.
- В Житомире в пятницу дождь, температура ночью -4°, днем +5°.
- В Черкассах ночью -2°, днем +2°, облачно.
- В Кропивницком облачно, температура ночью -2°, днем -1°.
- В Полтаве завтра переменная облачность, температура воздуха -3°...+2°.
- В Одессе 20 ноября облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.
- В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +3°, облачно.
- В Николаеве завтра облачно, ночью -1°, днем +2°.
- В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +2°.
- В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+2°.
- В Харькове переменная облачность, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Днепре переменная облачность, температура ночью 0°, днем +1°.
- В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, 0°...+7°.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -3°, днем +2°.
- В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -3°, днем 0°.
20 ноября — Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель — жди морозов. С Феодора-Студита становится холодно и сердито. Мученик Федот лед ведет.
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Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк+2°... -6°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+6°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... +2°
- Киев+3°... -2°
- Кропивницкий0°... -4°
- Луганск-4°... -9°
- Луцк+8°... +5°
- Львов+10°... +4°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+4°... +3°
- Полтава+2°... -5°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+5°... 0°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь+6°... +2°
- Харьков+2°... -7°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+4°... +1°
- Черкассы+2°... -3°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы+8°... 0°
-2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-2 °
Мин./макс. температура:+1° / +9°
Влажность:59 %
Давление:768 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:57
Закат16:52
Видимость:16 км
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