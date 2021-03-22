Сегодня в Киеве - снег с дождем, температура не превысит +3°
Весь день в столице ожидается облачная погода.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -4°, а днем термометры покажут +3°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Две области засыплет снегом: прогноз погоды в Украине на сегодня (карта)
Весь день в Киеве будет облачная погода. Днем ожидается небольшой дождь со снегом.
Скорость ветра днем составит 4,1 м/с.
Атмосферное давление 740 мм ртутного столба.
Народные приметы 22 марта
22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.
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Погода в Украине
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+1°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+1 °
Мин./макс. температура:+3° / +17°
Влажность:63 %
Давление:763 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:10
Закат19:23
Видимость:16 км
Фаза луны:
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