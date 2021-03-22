Сегодня в Киеве - снег с дождем, температура не превысит +3°

Весь день в столице ожидается облачная погода.

Сегодня в Киеве возможны осадки / Фото ua.depositphotos.com

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -4°, а днем термометры покажут +3°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день в Киеве будет облачная погода. Днем ожидается небольшой дождь со снегом.

Скорость ветра днем составит 4,1 м/с.

Атмосферное давление 740 мм ртутного столба.

Народные приметы 22 марта

22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.

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