Завтра в Киеве - облачно, температура ночью упадет до -22°

Снегопадов не ожидается.

Завтра в Киеве ожидается облачная погода / Фото УНИАН

Согласно прогнозу, завтра ночью в Киеве температура упадет до -22°, а днем столбики термометров покажут -10°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день будет облачная погода. Без осадков.

Скорость ветра днем составит 5,6 м/с.

Атмосферное давление 751 мм ртутного столба.

Народные приметы 18 февраля

18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.

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