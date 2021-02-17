Завтра в Киеве - облачно, температура ночью упадет до -22°

17:00, 17 февраля 2021
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Снегопадов не ожидается.

Завтра в Киеве ожидается облачная погода / Фото УНИАН
Завтра в Киеве ожидается облачная погода / Фото УНИАН

Согласно прогнозу, завтра ночью в Киеве температура упадет до -22°, а днем столбики термометров покажут -10°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день будет облачная погода. Без осадков.

Скорость ветра днем составит 5,6 м/с.

Атмосферное давление 751 мм ртутного столба.

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Автор: Елена Пилипчак

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