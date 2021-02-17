Завтра в Киеве - облачно, температура ночью упадет до -22°
Снегопадов не ожидается.
Согласно прогнозу, завтра ночью в Киеве температура упадет до -22°, а днем столбики термометров покажут -10°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В Украине ударит 25-градусный мороз, несколько областей продолжит засыпать снегом (карта)
Весь день будет облачная погода. Без осадков.
Скорость ветра днем составит 5,6 м/с.
Атмосферное давление 751 мм ртутного столба.
Народные приметы 18 февраля
18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.
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Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-10 °
Мин./макс. температура:-3° / +1°
Влажность:61 %
Давление:758 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:59
Закат17:49
Видимость:16 км
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