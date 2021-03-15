В Киеве завтра будет пасмурно, потеплеет до +8°

Осадков не ожидается.

В Киеве завтра потеплеет / Фото УНИАН

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -1°, а днем термометры покажут +8°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день в Киеве будет пасмурная погода без осадков.

Скорость ветра днем составит 4,2 м/с.

Атмосферное давление 739 мм ртутного столба.

Народные приметы 16 марта

16 марта, если петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.

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